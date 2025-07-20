Полно сокровищ: в Чехии обнаружили большой кельтский город возрастом 2200 лет (фото)

Археология обнаружили в неизвестное ранее кельтское поселение в Богемии, историческом регионе Чехии. Во время раскопок были найдены несколько сотен золотых и серебряных монет, а также более 1000 ювелирных украшений.

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Археологи, проводившие раскопки на месте строительства автомагистрали недалеко от города Градец-Кралове в северо-центральной части Чехии, обнаружили кельтское поселение возрастом 2200 лет. В этом поселении, расположенном в Богемии, ученые нашли огромное количество древних сокровищ, включая янтарь и изысканную керамику. Данное поселение не имело укреплений, что позволяет предположить, что жившие здесь люди играли важную роль в региональной торговле, пишет Live Science.

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Археологи из Университета Градец-Кралове обнаружили древнее поселение, которое было большим, его площадь составляла примерно 25 гектаров. Кроме ценных артефактов археологи обнаружили остатки построек, включая жилые дома, производственные помещения и как минимум одно религиозное святилище.

В поселении был найден фрагмент керамики с изображением лошади. По-видимому, местные жители изготавливали роскошную керамику, возможно, для торговли Фото: Live Science

Во время раскопок были найдены несколько сотен золотых и серебряных монет, а также более 1000 ювелирных украшений. Они включают части бронзовых и железных брошей, фрагменты браслетов, металлические детали поясов и целые браслеты.

Ученые считают, что в поселении жили представители Латенской культуры. Это археологическая культура железного века, которая процветала в некоторых частях Европы примерно с 450 по 40 год до н.э. Эта культура, как правило, ассоциируется с кельтами и обнаруженное поселение помогает лучше понять, как были организованы поселения кельтов в период с III по I век до н.э., говорят ученые.

Во время раскопок были найдены несколько сотен золотых и серебряных монет, а также более 1000 ювелирных украшений Фото: Live Science

Исторически кельты представляли собой разные группы, жившие в Европе, включая галлов во Франции и кельтиберов в Испании. Традиционно считалось, что кельты, жившие в Богемии, происходили из племени бойев. Но ученые не уверены, что бойи действительно жили в этом поселении. В этом регионе жили и другие кельтские группы, и никаких надписей, указывающих на то, кто именно там жил, обнаружено не было.

Кроме ценных артефактов археологи обнаружили остатки построек, включая жилые дома, производственные помещения и как минимум одно религиозное святилище Фото: Live Science

По словам археологов, обнаруженные артефакты, включая янтарь и изысканную керамику, позволяют предположить, что люди, жившие в поселении, вероятно, торговали янтарем и другими товарами по всей Европе. При этом ученые считают, что в поселении, возможно, производилась роскошная керамика.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили, что древние люди организовывали пиры 11 000 лет назад. Археологические находки в иранских горах показали, что древние люди собирались на большие пиры, перевозя диких кабанов на расстоянии более 70 километров. Эти собрания свидетельствуют о высоком уровне социальной координации и символического поведения.

Также Фокус писал о том, что, как выяснили ученые, самый большой живой организм на Земле является и самым старым. Крупнейшим живым организмом на Земле считается Пандо – технически единое дерево, состоящее из 47 000 отдельных деревьев, растущих на площади почти 43 гектара. Ученые выяснили, что это, возможно, самый древний организм на планете, среды всех сейчас существующих.