Самый большой живой организм на Земле является и самым старым: что выяснили ученые (фото)

Крупнейшим живым организмом на Земле считается Пандо – технически единое дерево, состоящее из 47 000 отдельных деревьев, растущих на площади почти 43 гектара. Ученые выяснили, что это, возможно, самый древний организм на планете, среды всех сейчас существующих.

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В штате Юта, США, находится крупнейший живой организм на планете под названием Пандо. Он занимает почти 43 гектара площади и технически является одним деревом, а именно тополем осинообразным (Populus tremuloides). Но на самом деле это клональная колония, состоящая из 47 000 отдельных деревьев, объединенных одной корневой системой. Пандо образовался путем бесполого размножения и считается единым организмом, состоящим из тысяч клонов. Масса Пандо составляет примерно 6000 тон, а потому это также самый тяжелый организм на Земле. Ученые выяснили, что возраст этого растения достигает 80 000 лет, а потому это, возможно, самый старый организм из всех ныне существующих. Исследование опубликовано на сервере препринтов bioRxiv, пишет IFLScience.

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Хотя клоны являются точными копиями друг друга, они все еще могут независимо друг от друга развивать различные генетические мутации при делении, поэтому ученые решили выяснить, может ли генетическое разнообразие Пандо раскрыть его возраст. Пандо может размножаться бесполым способом из-за наличия в его клетках трех копий каждой хромосомы вместо двух. Половое размножение исключено, а потому Пандо клонирует себя, говорят ученые.

Крупнейшим живым организмом на Земле считается Пандо – технически единое дерево, состоящее из 47 000 отдельных деревьев, растущих на площади почти 43 гектара Фото: wikipedia

Ранее считалось, что Пандо существует тысячи лет, но точный возраст определить было сложно. Авторы исследования решили изучить генетику Пандо, чтобы выяснить, какие генетические изменения произошли в организме с тех пор, как он появился в виде одного дерева и разросся до десятков тысяч растений.

Ученые собрали образцы корней, коры, листьев и ветвей многочисленных клонов Пандо для анализа ДНК и секвенирования генома. Они также сделали то же самое с несколькими родственниками этого дерева, чтобы сравнить их и найти генетические варианты, уникальные для Пандо. В результате ученые обнаружили 4000 генетических вариантов, которые показали странную связь между размещением клонов и генетическими мутациями.

В штате Юта, США, находится крупнейший живой организм на планете под названием Пандо. Он занимает почти 43 гектара площади и технически является одним деревом, а именно тополем осинообразным (Populus tremuloides) Фото: Wikipedia

Ученые ожидали, что близко расположенные деревья должны иметь похожую генетику. Но оказалось, что это не так. У клонированных деревьев, расположенных на расстоянии от 1 до 15 метров друг от друга, наблюдалась более выраженная тенденция к общему количеству мутаций, но за пределами этого расстояния они оказывали слабое влияние на сходство в генетических изменениях.

Ученые пришли к выводу, что Пандо имеет мозаику из генетических мутаций, которая представляет собой хорошо перемешанную генетическую информация, а не мутации, сгруппированные в тесные группы.

Исследователи использовали генетические данные Пандо для оценки возраста организма. Выяснилось, что крупнейший организм на Земле существует до 80 000 лет. Таким образом, возможно, это самый древний организм на планете из всех существующих.

Как уже писал Фокус, магнитные полюса Земли сместились из-за того, что сделали люди с водой на планете. Исследование показывает, что люди с помощью плотин удержали так много воды в водохранилищах, что это привело к чрезвычайным последствиям для нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что незначительное космическое изменение, произошедшее около 41 000 лет назад, могло на короткое время изменить жизнь на Земле.