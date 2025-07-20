Магнитные полюса Земли сместились из-за того, что сделали люди с водой на планете

Исследование показывает, что люди с помощью плотин удержали так много воды в водохранилищах, что это привело к чрезвычайным последствиям для нашей планеты.

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Магнитные полюса Земли иногда смещаются и в этом нет ничего необычного. Но исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, показывает, что в этом процессе приняли участие и люди. Ученые выяснили, что с помощью плотин, которыми перекрывают реки, в водохранилищах накопилось так много воды, что это объясняет как минимум часть текущего смещения магнитных полюсов Земли, пишет ScienceAlert.

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Геофизики подсчитали, что масса воды, сконцентрированная в чуть менее чем 7000 водохранилищ, созданных с помощью плотин, сместили ось вращения земной коры примерно на один метр относительно внутреннего динамо, управляющего глобальным магнитным полем нашей планеты. Выяснилось также, что вся эта накопленная вода привела к падению глобального уровня моря на 21 миллиметр.

По словам ученых, создание водохранилищ приводит не только к уменьшению уровня океанов, но и меняет распределение массы по всей планете. Это перераспределение массы может повлиять на положение магнитных полюсов Земли относительно поверхности.

Дополнительный вес, добавленный к вращающейся сфере, тянет утяжеленную часть к экватору, смещая ось вращения сферы. Таким образом, перераспределение веса поверхности Земли меняет ориентацию ее оси вращения, будь то за счет создания плотин, таяния ледников или откачки грунтовых вод, говорят ученые.

Но это смещение касается только внешней коры Земли, плавающей над ее внутренними частями, а не внутренней массы, создающей магнитное поле, что приводит к тому, что другая часть поверхности Земли оказывается над внутренним магнитным северным полюсом нашей планеты.

Таким образом, хотя сам магнитный север фактически не сместился в космосе, поверхность Земли сместилась вокруг него. Это явление называется истинным полярным смещением.

Ученые обнаружили, что Северный магнитный полюс смещался в два этапа. С 1835 по 1954 год он сместился на восток, в сторону России, примерно на 20 сантиметров из-за строительства плотин в Европе и Северной Америке. Затем, в период с 1954 по 2011 год, он сместился на 57 сантиметров к западу, в сторону Северной Америки, в связи со строительством новых плотин в Азии и Восточной Африке.

Исследователи предупреждают, что в зависимости от размещения новых плотин и водохранилищ, геометрия повышения уровня моря будет меняться и эти изменения могут быть довольно значительными.

Смещение магнитных полюсов пополняет растущий список явлений, в которые человечество непреднамеренно вмешивается, включая сокращение атмосферных слоев, изменение циркуляции океана и активизацию вулканов.

Как уже писал Фокус, до начала климатической катастрофы на Земле осталось 3 года, предупреждают ученые. В исследовании говорится, что у нас осталось всего три года до того, как будет преодолен предел повышения глобальной температуры в 1,5 градуса Цельсия. Последствия этого могут быть очень плохими.