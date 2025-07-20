Магнітні полюси Землі змістилися через те, що зробили люди з водою на планеті

Дослідження показує, що люди за допомогою гребель утримали так багато води у водосховищах, що це призвело до надзвичайних наслідків для нашої планети.

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Магнітні полюси Землі іноді зміщуються і в цьому немає нічого незвичайного. Але дослідження, опубліковане в журналі Geophysical Research Letters, показує, що в цьому процесі взяли участь і люди. Вчені з'ясували, що за допомогою гребель, якими перекривають річки, у водосховищах накопичилося так багато води, що це пояснює щонайменше частину поточного зміщення магнітних полюсів Землі, пише ScienceAlert.

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Геофізики підрахували, що маса води, сконцентрована в трохи менше ніж 7000 водосховищ, створених за допомогою гребель, змістили вісь обертання земної кори приблизно на один метр щодо внутрішнього динамо, що керує глобальним магнітним полем нашої планети. З'ясувалося також, що вся ця накопичена вода призвела до падіння глобального рівня моря на 21 міліметр.

За словами вчених, створення водосховищ призводить не тільки до зменшення рівня океанів, а й змінює розподіл маси по всій планеті. Цей перерозподіл маси може вплинути на положення магнітних полюсів Землі щодо поверхні.

Додаткова вага, додана до сфери, що обертається, тягне обтяжену частину до екватора, зміщуючи вісь обертання сфери. Таким чином, перерозподіл ваги поверхні Землі змінює орієнтацію її осі обертання, чи то завдяки створенню гребель, таненню льодовиків, чи то відкачуванню грунтових вод, кажуть учені.

Але цей зсув стосується тільки зовнішньої кори Землі, що плаває над її внутрішніми частинами, а не внутрішньої маси, що створює магнітне поле, що призводить до того, що інша частина поверхні Землі опиняється над внутрішнім магнітним північним полюсом нашої планети.

Таким чином, хоча сама магнітна північ фактично не змістилася в космосі, поверхня Землі змістилася навколо неї. Це явище називається істинним полярним зміщенням.

Учені виявили, що Північний магнітний полюс зміщувався у два етапи. З 1835 по 1954 рік він змістився на схід, у бік Росії, приблизно на 20 сантиметрів через будівництво гребель у Європі та Північній Америці. Потім, у період з 1954 по 2011 рік, він змістився на 57 сантиметрів на захід, у бік Північної Америки, у зв'язку з будівництвом нових гребель в Азії та Східній Африці.

Дослідники попереджають, що залежно від розміщення нових гребель і водосховищ, геометрія підвищення рівня моря змінюватиметься і ці зміни можуть бути досить значними.

Зсув магнітних полюсів поповнює зростаючий список явищ, у які людство ненавмисно втручається, включно зі скороченням атмосферних шарів, зміною циркуляції океану й активізацією вулканів.

Як уже писав Фокус, до початку кліматичної катастрофи на Землі залишилося 3 роки, попереджають учені. У дослідженні говориться, що у нас залишилося всього три роки до того, як буде подолано межу підвищення глобальної температури в 1,5 градуса Цельсія. Наслідки цього можуть бути дуже поганими.