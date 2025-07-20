Найбільший живий організм на Землі є і найстарішим: що з'ясували вчені (фото)

Найбільшим живим організмом на Землі вважається Пандо — технічно єдине дерево, що складається з 47 000 окремих дерев, які ростуть на площі майже 43 гектари. Вчені з'ясували, що це, можливо, найдавніший організм на планеті, з-поміж усіх тих, що існують зараз.

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У штаті Юта, США, знаходиться найбільший живий організм на планеті під назвою Пандо. Він займає майже 43 гектари площі і технічно є одним деревом, а саме тополею осиноподібною (Populus tremuloides). Але насправді це клональна колонія, що складається з 47 000 окремих дерев, об'єднаних однією кореневою системою. Пандо утворився шляхом нестатевого розмноження і вважається єдиним організмом, що складається з тисяч клонів. Маса Пандо становить приблизно 6000 тон, а тому це також найважчий організм на Землі. Вчені з'ясували, що вік цієї рослини сягає 80 000 років, а тому це, можливо, найстаріший організм з усіх нині існуючих. Дослідження опубліковано на сервері препринтів bioRxiv, пише IFLScience.

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Хоча клони є точними копіями один одного, вони все ще можуть незалежно один від одного розвивати різні генетичні мутації під час ділення, тож учені вирішили з'ясувати, чи може генетичне розмаїття Пандо розкрити його вік. Пандо може розмножуватися безстатевим способом через наявність у його клітинах трьох копій кожної хромосоми замість двох. Статеве розмноження неможливе, а тому Пандо клонує себе, кажуть учені.

Найбільшим живим організмом на Землі вважається Пандо — технічно єдине дерево, що складається з 47 000 окремих дерев, які ростуть на площі майже 43 гектари Фото: wikipedia

Раніше вважалося, що Пандо існує тисячі років, але точний вік визначити було складно. Автори дослідження вирішили вивчити генетику Пандо, щоб з'ясувати, які генетичні зміни відбулися в організмі відтоді, як він з'явився у вигляді одного дерева і розрісся до десятків тисяч рослин.

Вчені зібрали зразки коренів, кори, листя і гілок численних клонів Пандо для аналізу ДНК і секвенування геному. Вони також зробили те ж саме з кількома родичами цього дерева, щоб порівняти їх і знайти генетичні варіанти, унікальні для Пандо. У результаті вчені виявили 4000 генетичних варіантів, які показали дивний зв'язок між розміщенням клонів і генетичними мутаціями.

У штаті Юта, США, знаходиться найбільший живий організм на планеті під назвою Пандо. Він займає майже 43 гектари площі і технічно є одним деревом, а саме тополею осиноподібною (Populus tremuloides) Фото: Wikipedia

Вчені очікували, що близько розташовані дерева повинні мати схожу генетику. Але виявилося, що це не так. У клонованих дерев, розташованих на відстані від 1 до 15 метрів одне від одного, спостерігалася більш виражена тенденція до загальної кількості мутацій, але за межами цієї відстані вони мали слабкий вплив на схожість у генетичних змінах.

Вчені дійшли висновку, що Пандо має мозаїку з генетичних мутацій, яка являє собою добре перемішану генетичну інформацію, а не мутації, згруповані в тісні групи.

Дослідники використовували генетичні дані Пандо для оцінки віку організму. З'ясувалося, що найбільший організм на Землі існує до 80 000 років. Таким чином, можливо, це найдавніший організм на планеті з усіх існуючих.

Як уже писав Фокус, магнітні полюси Землі змістилися через те, що зробили люди з водою на планеті. Дослідження показує, що люди за допомогою гребель утримали так багато води у водосховищах, що це призвело до надзвичайних наслідків для нашої планети.

Також Фокус писав про те, що незначна космічна зміна, що сталася близько 41 000 років тому, могла на короткий час змінити життя на Землі.