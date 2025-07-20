Повно скарбів: у Чехії виявили велике кельтське місто віком 2200 років (фото)

Археологи виявили невідоме раніше кельтське поселення в Богемії, історичному регіоні Чехії. Під час розкопок було знайдено кілька сотень золотих і срібних монет, а також понад 1000 ювелірних прикрас.

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Археологи, які проводили розкопки на місці будівництва автомагістралі недалеко від міста Градец-Кралове в північно-центральній частині Чехії, виявили кельтське поселення віком 2200 років. У цьому поселенні, розташованому в Богемії, вчені знайшли величезну кількість стародавніх скарбів, зокрема бурштин і вишукану кераміку. Це поселення не мало укріплень, що дає змогу припустити, що люди, які жили тут, відігравали важливу роль у регіональній торгівлі, пише Live Science.

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Археологи з Університету Градец-Кралове виявили стародавнє поселення, яке було великим, його площа становила приблизно 25 гектарів. Крім цінних артефактів археологи виявили залишки будівель, зокрема житлові будинки, виробничі приміщення і щонайменше одне релігійне святилище.

У поселенні було знайдено фрагмент кераміки із зображенням коня. Мабуть, місцеві жителі виготовляли розкішну кераміку, можливо, для торгівлі Фото: Live Science

Під час розкопок було знайдено кілька сотень золотих і срібних монет, а також понад 1000 ювелірних прикрас. Вони включають частини бронзових і залізних брошок, фрагменти браслетів, металеві деталі поясів і цілі браслети.

Вчені вважають, що в поселенні жили представники Латенської культури. Це археологічна культура залізного віку, яка процвітала в деяких частинах Європи приблизно з 450 до 40 року до н.е. Ця культура зазвичай асоціюється з кельтами, і виявлене поселення допомагає краще зрозуміти, як було організовано поселення кельтів у період з III до I століття до н.е., кажуть учені.

Під час розкопок було знайдено кілька сотень золотих і срібних монет, а також понад 1000 ювелірних прикрас Фото: Live Science

Історично кельти являли собою різні групи, що жили в Європі, включно з галлами у Франції та кельтиберами в Іспанії. Традиційно вважалося, що кельти, які жили в Богемії, походили з племені бойїв. Але вчені не впевнені, що бойї дійсно жили в цьому поселенні. У цьому регіоні жили й інші кельтські групи, і жодних написів, що вказують на те, хто саме там жив, виявлено не було.

Крім цінних артефактів археологи виявили залишки будівель, включно з житловими будинками, виробничими приміщеннями і щонайменше одним релігійним святилищем Фото: Live Science

За словами археологів, виявлені артефакти, включно з бурштином і вишуканою керамікою, дають змогу припустити, що люди, які жили в поселенні, ймовірно, торгували бурштином та іншими товарами по всій Європі. При цьому вчені вважають, що в поселенні, можливо, виробляли розкішну кераміку.

Як уже писав Фокус, вчені виявили, що стародавні люди організовували бенкети 11 000 років тому. Археологічні знахідки в іранських горах показали, що стародавні люди збиралися на великі бенкети, перевозячи диких кабанів на відстані понад 70 кілометрів. Ці зібрання свідчать про високий рівень соціальної координації та символічної поведінки.

Також Фокус писав про те, що, як з'ясували вчені, найбільший живий організм на Землі є і найстарішим. Найбільшим живим організмом на Землі вважається Пандо — технічно єдине дерево, що складається з 47 000 окремих дерев, які ростуть на площі майже 43 гектари. Науковці з'ясували, що це, можливо, найдавніший організм на планеті, з-поміж усіх, що існують зараз.