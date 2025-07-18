Деякі традиції не змінилися: вчені виявили, що древні люди організовували бенкети 11000 років тому

Археологічні знахідки в іранських горах Загрос показали, що спільноти, які жили понад 11000 років тому, збиралися на великі бенкети, перевозячи диких кабанів на відстані понад 70 кілометрів. Ці зібрання свідчать про високий рівень соціальної координації та символічної поведінки.

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На археологічній ділянці Асіаб у західному Ірані дослідники виявили яму, що містила 19 черепів диких кабанів, кожен з яких мав явні сліди забою. Це відкриття, зроблене під керівництвом доктора Петри Вайглової, свідчить про те, що ці тварини були частиною організованих бенкетів, пише Arkeonews.

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Аналіз зубної емалі показав, що принаймні деякі з кабанів були привезені з районів, віддалених на понад 70 кілометрів, що свідчить про високий рівень планування та зусиль учасників.

"Подібно до того, як сьогодні на вечерю приносять пляшку місцевого вина, ці тварини, здається, служили значущими подарунками", — пояснила Вайглова.

Фото: Nature Communications Earth & Environment

Ці докази суперечать припущенням, що розкішні бенкети з'явилися лише після початку розвитку сільського господарства. Натомість відкриття показує, що доагральні суспільства могли координувати спільні заходи, що передбачали транспортування ресурсів до віддаленої місцевості.

Жест дарування тварин з далеких країв міг виконувати символічну функцію, зміцнюючи групову ідентичність і соціальні зв'язки. Вайглова пояснила, що такі обміни, ймовірно, були засновані на ідеях взаємності, що сприяло побудові довіри та співпраці всередині груп і між ними.

Щоб зрозуміти походження кабанів, дослідники використовували аналіз ізотопів емалі — метод, схожий на читання річних кілець дерев. Варіації хімічних ознак показали, що тварини виросли в різних екологічних зонах, перш ніж потрапили в Асіаб.

Це перший випадок, коли така поведінка була виявлена в доаграрному середовищі на Близькому Сході. Хоча подібні практики транспортування та бенкетів були помічені в Стоунгенджі у Великобританії, вони відбувалися набагато пізніше в сільськогосподарському суспільстві.

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Це відкриття дає важливе уявлення про те, як ранні людські спільноти зміцнювали свою соціальну структуру. Дикі кабани Асіаба показують, що навіть задовго до появи сільського господарства люди цінували спільні трапези як спосіб зв'язку і вираження колективної ідентичності.

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