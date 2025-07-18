Некоторые традиции не изменились: ученые обнаружили, что древние люди организовывали пиры 11000 лет назад
Археологические находки в иранских горах Загрос показали, что сообщества, которые жили более 11000 лет назад, собирались на большие пиры, перевозя диких кабанов на расстоянии более 70 километров. Эти собрания свидетельствуют о высоком уровне социальной координации и символического поведения.
На археологическом участке Асиаб в западном Иране исследователи обнаружили яму, содержащую 19 черепов диких кабанов, каждый из которых имел явные следы забоя. Это открытие, сделанное под руководством доктора Петры Вайгловой, свидетельствует о том, что эти животные были частью организованных пиров, пишет Arkeonews.
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Анализ зубной эмали показал, что по крайней мере некоторые из кабанов были привезены из районов, удаленных более чем на 70 километров, что свидетельствует о высоком уровне планирования и усилий участников.
"Подобно тому, как сегодня на ужин приносят бутылку местного вина, эти животные, кажется, служили значимыми подарками", — пояснила Вайглова.
Эти доказательства противоречат предположению, что роскошные пиры появились только после начала развития сельского хозяйства. Зато открытие показывает, что доаграрные общества могли координировать совместные мероприятия, предусматривающие транспортировку ресурсов в отдаленную местность.
Жест дарения животных из дальних краев мог выполнять символическую функцию, укрепляя групповую идентичность и социальные связи. Вайглова объяснила, что такие обмены, вероятно, были основаны на идеях взаимности, что способствовало построению доверия и сотрудничества внутри групп и между ними.
Чтобы понять происхождение кабанов, исследователи использовали анализ изотопов эмали — метод, похожий на чтение годовых колец деревьев. Вариации химических признаков показали, что животные выросли в разных экологических зонах, прежде чем попали в Асиаб.
Это первый случай, когда такое поведение было обнаружено в доаграрной среде на Ближнем Востоке. Хотя подобные практики транспортировки и пиршеств были замечены в Стоунгендже в Великобритании, они происходили гораздо позже в сельскохозяйственном обществе.Важно
Это открытие дает важное представление о том, как ранние человеческие сообщества укрепляли свою социальную структуру. Дикие кабаны Асиаба показывают, что даже задолго до появления сельского хозяйства люди ценили совместные трапезы как способ связи и выражения коллективной идентичности.
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