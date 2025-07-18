Некоторые традиции не изменились: ученые обнаружили, что древние люди организовывали пиры 11000 лет назад

Археологические находки в иранских горах Загрос показали, что сообщества, которые жили более 11000 лет назад, собирались на большие пиры, перевозя диких кабанов на расстоянии более 70 километров. Эти собрания свидетельствуют о высоком уровне социальной координации и символического поведения.

Related video

На археологическом участке Асиаб в западном Иране исследователи обнаружили яму, содержащую 19 черепов диких кабанов, каждый из которых имел явные следы забоя. Это открытие, сделанное под руководством доктора Петры Вайгловой, свидетельствует о том, что эти животные были частью организованных пиров, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Анализ зубной эмали показал, что по крайней мере некоторые из кабанов были привезены из районов, удаленных более чем на 70 километров, что свидетельствует о высоком уровне планирования и усилий участников.

"Подобно тому, как сегодня на ужин приносят бутылку местного вина, эти животные, кажется, служили значимыми подарками", — пояснила Вайглова.

Фото: Nature Communications Earth & Environment

Эти доказательства противоречат предположению, что роскошные пиры появились только после начала развития сельского хозяйства. Зато открытие показывает, что доаграрные общества могли координировать совместные мероприятия, предусматривающие транспортировку ресурсов в отдаленную местность.

Жест дарения животных из дальних краев мог выполнять символическую функцию, укрепляя групповую идентичность и социальные связи. Вайглова объяснила, что такие обмены, вероятно, были основаны на идеях взаимности, что способствовало построению доверия и сотрудничества внутри групп и между ними.

Чтобы понять происхождение кабанов, исследователи использовали анализ изотопов эмали — метод, похожий на чтение годовых колец деревьев. Вариации химических признаков показали, что животные выросли в разных экологических зонах, прежде чем попали в Асиаб.

Это первый случай, когда такое поведение было обнаружено в доаграрной среде на Ближнем Востоке. Хотя подобные практики транспортировки и пиршеств были замечены в Стоунгендже в Великобритании, они происходили гораздо позже в сельскохозяйственном обществе.

Важно

Нашли древние пирамиды в Польше: находка перевернула все с ног на голову (фото)

Это открытие дает важное представление о том, как ранние человеческие сообщества укрепляли свою социальную структуру. Дикие кабаны Асиаба показывают, что даже задолго до появления сельского хозяйства люди ценили совместные трапезы как способ связи и выражения коллективной идентичности.

Ранее Фокус писал о редком артефакте времен Кушанского царства. 2000-летний глиняный кувшин недавно обнаружили вблизи села Сарбанд, Таджикистан.

Также мы рассказывали о древнем поселении, которое обнаружили на острове Шуяк. Благодаря этому открытию ученые узнали, что коренные народы Аляски жили там еще 7000 лет назад.