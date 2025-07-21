Стіни й фундаменти біля пам'ятника Дюку: в Одесі виявили залишки італійської факторії (фото)

На Приморському бульварі в Одесі завершили археологічну експедицію. Серед виявленого — рештки фортифікацій часів Османської імперії та уламки кераміки ще з періоду Давньогрецької колонізації.

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"Надзвичайно вдалий за результативністю сезон", — підкреслив ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Ушинського Андрій Красножон.

Розкопки в Одесі тривали три тижні й закінчилися 19 липня. Ректор відмітив злагодженість, організованість, завзятість та зацікавленість молоді, яка брала участь в експедиції.

Фото з місця розкопок, які завершили 19 липня Фото: Андрій Красножон

У коментарях директор Департаменту культури Одеської міської ради Іван Ліптуга подякував археологам за наполегливість в пошуку та наголосив, що це — "велика подія" для міста й країни загалом.

"Тепер це стане одним з атрибутів універсальної цінності об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", — додав він.

Речі археологів на місці розкопок

В університеті ім. Ушинського повідомляли, що під час розкопок довели наявність "потужного культурного шару" доби Давньогрецької колонізації. З’ясувалось, що площа приховувала залишки стін та фундаментів будівель, а також уламки кераміки часів Давньогрецької колонізації, Середньовічної італійської факторії Дженестра, Османського періоду та кінця XVIII століття.

В "Укрінформі" уточнили, що поблизу пам’ятника герцогу де Рішельє знайшли археологічні матеріали генуезького походження XIV століття. Вони вказують, що на цьому місці спочатку стояла італійська Дженестра, а потім — османська фортеця. Поблизу станції фунікулера виявили рештки фортифікацій того часу.

Виявлені під землею залишки факторії та фортеці Фото: Укрінформ

У коментарі агентству Ліптуга розповів, що тепер місце розкопок думають накрити скляним куполом. Залишки фортеці захищатиме скло, а контури споруди думають позначити плиткою іншого кольору.

Залишки стін, які були просто під ногами українців Фото: Укрінформ

"Якщо такий задум затвердять, також вмонтуємо бронзову інформативну табличку, де буде роз’яснення — що було на цьому місці", — зазначив керівник міського Департаменту культури.

Нагадаємо, 20 липня стало відомо, що чеські археологи виявили невідоме раніше кельтське поселення в Богемії. Під час розкопок дістали понад 1000 ювелірних прикрас і сотні монет.

Польські археологи на дні озера Ледниця знайшли середньовічну будівельну балку. На дереві було вирізане обличчя, найімовірніше, божества, духа-покровителя або захисника, який охороняв поселення.