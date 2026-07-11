Спростували російську пропаганду: в Одесі знайшли тисячолітні артефакти (відео)

Знахідка, яку досліджують археологи, датується V століттям до нашої ери, що спростовує ідею Москви про те, що Одесі лише 200 років і "заснувала" її російська імператриця.

Про цікаві розкопки розповів народний депутат Олексій Гончаренко, який поспілкувався із ректором педагогічного університету імені Ушинського, професором Андрієм Красножоном. Також він зняв відео, про те, що вже вдалося знайти, а також про те, що ще приховує земля в самому центрі Одеси.

В центрі Одеси проводять археологічні розкопки

Професор та нардеп у відео пожартували про те, що теза про 200-річну Одесу не витримує ніякої критики, адже саме в ці хвилини вони знайшли в центрі міста античні руїни, яким понад 2500 років.

Її частину знайшли ще минулого року біля місцевого фунікулеру: стінка тягнеться на 20 метрів і це частина фундаментної траншеї, на якій вже стояла кріпосна стіна. Так можна зрозуміти, що центр Одеси раніше виглядав зовсім не так, як зараз. Прямо за пам'ятником Дюка був яр і все це було частиною оборонних споруд давніх греків, які тут жили тисячі років тому.

Відео дня

Професор розповів, що греки прибули до Одеси з Істрії, і в Одесі вже знаходили античну кераміку, скіфські наконечники для стріл, але люди жили тут і до греків.

"Істрія - це велике місто біля Дунаю. А от з того боку Одеської затоки знаходилась вже територія Альвійської держави біля сучасного Миколаєва. І ту от стінка, вона фактично була прикордонною між двома полісами. І ми знаємо, що наприкінці, на початку II століття до нашої ери між тими полісами виникла війна", - пояснив історик.

Поселення були зруйновані скіфами, тому цілком зрозуміло, чому тут знаходять залишки їх зброї.

"Очевидно, що коли ми говоримо про Одесу, то насправді місто, яке тут стояло, воно стояло вже 2500 років тому. Його знищували, воно зникало. Потім з'являлось знов", - зазначив Гончаренко, та розповів, що професор Красножон взагалі шукає башту і залишки турецького замку Хаджибей, який він знайшов рік тому.

Народний депутат продовжив: "Тож тут були і давні греки, тут були і турки. Тут потім прийшла Російська імперія, але прийшла вона не на пусте місце, як вони люблять розповідати, що начебто коли сюди прийшла Російська імперія, тут нічого не було. Це брехня. І ви бачите все на власні очі. Дякуємо професору Красножону і дякуємо всім, хто зараз робить всю цю класну роботу".

Нагадаємо, Фокус розповідав, про розкопки 2025 року в центрі Одеси, коли прямо під пам'ятником Дюку в центрі Одеси знайшли 2000-річні артефакти.

Також були знайдені рештки укріплень часів Османської імперії.