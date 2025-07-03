Спростували пропаганду РФ: в Одесі відшукали артефакти, яким понад 2000 років (фото, відео)

Археологічна експедиція Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського виявила уламки давньоримських амфор та обтесаних каменів часів фортеці Хаджибей. Розкопки проводили прямо під пам'ятником Арману де Рішельє (Дюку) на місці артефакту, який проігнорували чотири роки тому. На відео можна на власні очі побачити роботу археологів, які вивільняють з ґрунту речі з двотисячолітньою історією.

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Історичні артефакти відшукали на Приморському бульварі прямо під пам'ятником Дюку на глибині близько 1,5 м, розповів на сторінці Facebook ректор університету Андрій Красножон. На опублікованих фото — розкоп орієнтовними розмірами 3 на 10 метрів. Археологи відшукали скіфську кераміку, амфори V ст. до н.е, тесані камені, які можуть бути частинами фортеці Хаджибей. В сюжеті ТСН — розмова з людьми, які кілька днів працювали у середмісті Одеси й показали, що місто має тривалішу історію, ніж заявляють росіяни.

Розкопки в Одесі - кадри з амфорами див. з 18:56

На порталі "Думська" розповіли, що розкопки в Одесі почались 25 червня і їх проводять фахівці університету Ушинського та Інституту археології НАН України. Красножон пояснив, що у 2021 році на Приморському бульварі зробили георадарну зйомку для проведення комунікацій. При цьому виявили аномальні ділянки, які не могли бути пов'язаними з сучасністю. У 2025 році обстеження повторили й вирішили все ж глянути, що ховається під пам'ятником Дюку, встановленим за часів Російської імперії у 1826 році.

Розкопки в Одесі - у якій точці Приморського бульвару працювали археологи Фото: facebook

Розкопки в Одесі — деталі

Археологи зняли верхній шар ґрунту і спершу виявили щільну забутовку (підсипка під мощення). Коли ж пішли далі, то виявили речі, яким від 600 до 2 тисяч років. Зі слів ректора, це "окремий привід для дискусій". На місці розкопок відшукали тесані камені вагою 60 кг та залишки капітелів (верхівок колон).

Розкопки в Одесі - як виглядають тесані камені фортеці Хаджибей Фото: "Думська"

Крім того, виявили чашу часів генуезького періоду (14 століття) — тобто поселення було раніше, ніж Хаджибейська фортеця. Співрозмовник медіа припустив, що ідеться про "італійську факторію Джинестра". Водночас побачили ще один артефакт — уламки червонолакової миски часів Давнього Риму.

"Досі вважалося, що на місці Одеси в античності існувало грецьке поселення V–III століття до н. е. А тепер ми вперше фіксуємо перші ознаки можливої присутності людей за часів Римської імперії", — сказав Красножон.

Розкопки в Одесі - як виглядають уламки давньоримської тарілки Фото: "Думська" Розкопки в Одесі - як виглядають уламки амфори Фото: ТСН

Ректор також пояснив, що знайдені рештки фортеці допоможуть з'ясувати, де саме вона розташувалась. Розкопки — південніше пам'ятника Дюку. На думку археологів, там дійсно могли проходити оборонні стіни, а люди жили в районі Потьомкінський сходів, між мисом та яром.

"Можливо, [ми робимо ще один крок] до відповіді на питання, де ж знаходилася легендарна фортеця Хаджибей", — підсумував ректор.

Одеса — українське місто, яке ледь не щодня обстрілюється ЗС РФ, починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення. Перші поселення колоністів з Риму та Греції на південних землях України з'явились у перших століттях до нашої ери. У 14 століття Велике князівство Литовське збудувало тут фортецю Коцюбіїв, яку згодом Османська імперія переіменувала на фортецю Хаджибей. Коли Російська імперія окупувала Причорномор'я, то збудувала тут місто Одеса (1794 рік) і при цьому запевняла, що раніше там нічого не було.

Зазначимо, вдень 3 липня ЗС РФ вдарили по Одесі "забороненою ракетою". Глава ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни застосували балістичну ракету з касетними боєприпасами. яка вдарила у районі порту та убила двох цивільних людей.

Нагадуємо, у 2024 році Одеська міська рада прийняла рішення про знесення пам'ятника російському поету Олександру Пушкіну.