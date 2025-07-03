Опровергли пропаганду РФ: в Одессе отыскали артефакты, которым более 2000 лет (фото, видео)

Археологическая экспедиция Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского обнаружила обломки древнеримских амфор и обтесанных камней времен крепости Хаджибей. Раскопки проводили прямо под памятником Арману де Ришелье (Дюку) на месте артефакта, который проигнорировали четыре года назад. На видео можно увидеть работу археологов, которые высвобождают из грунта вещи с двухтысячелетней историей.

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Исторические артефакты отыскали на Приморском бульваре прямо под памятником Дюку на глубине около 1,5 м, рассказал на странице Facebook ректор университета Андрей Красножон. На опубликованных фото — раскоп ориентировочными размерами 3 на 10 метров. Археологи нашли скифскую керамику, амфоры V в. до н.э, тесаные камни, которые могут быть частями крепости Хаджибей. В сюжете ТСН — разговор с людьми, которые несколько дней работали в центре Одессы и показали, что город имеет более длительную историю, чем заявляют россияне.

Раскопки в Одессе — кадры с амфорами см. с 18:56

На портале "Думская" рассказали, что раскопки в Одессе начались 25 июня и их проводят специалисты университета Ушинского и Института археологии НАН Украины. Красножон пояснил, что в 2021 году на Приморском бульваре сделали георадарную съемку для проведения коммуникаций. При этом обнаружили аномальные участки, которые не могли быть связанными с современностью. В 2025 году обследование повторили и решили все же глянуть, что скрывается под памятником Дюку, установленным во времена Российской империи в 1826 году.

Раскопки в Одессе — в какой точке Приморского бульвара работали археологи Фото: facebook

Раскопки в Одессе — детали

Археологи сняли верхний слой почвы и сначала обнаружили плотную забутовку (подсыпка под мощение). Когда же пошли дальше, то обнаружили вещи, которым от 600 до 2 тысяч лет. По словам ректора, это "отдельный повод для дискуссий". На месте раскопок нашли тесаные камни весом 60 кг и остатки капителей (верхушек колонн).

Раскопки в Одессе — как выглядят тесаные камни крепости Хаджибей Фото: "Думская"

Кроме того, обнаружили чашу времен генуэзского периода (14 век) — то есть поселение было раньше, чем Хаджибейская крепость. Собеседник медиа предположил, что речь идет об "итальянской фактории Джинестра". В то же время увидели еще один артефакт — обломки краснолаковой миски времен Древнего Рима.

"До сих пор считалось, что на месте Одессы в античности существовало греческое поселение V-III века до н. э. А теперь мы впервые фиксируем первые признаки возможного присутствия людей во времена Римской империи", — сказал Красножон.

Раскопки в Одессе — как выглядят обломки древнеримской тарелки Фото: "Думская" Раскопки в Одессе — как выглядят обломки амфоры Фото: ТСН

Ректор также пояснил, что найденные остатки крепости помогут выяснить, где именно она расположилась. Раскопки — южнее памятника Дюку. По мнению археологов, там действительно могли проходить оборонительные стены, а люди жили в районе Потемкинской лестницы, между мысом и оврагом.

"Возможно, [мы делаем еще один шаг] к ответу на вопрос, где же находилась легендарная крепость Хаджибей", — подытожил ректор.

Одесса — украинский город, который чуть ли не ежедневно обстреливается ВС РФ, начиная с первых дней полномасштабного вторжения. Первые поселения колонистов из Рима и Греции на южных землях Украины появились в первых веках до нашей эры. В 14 веке Великое княжество Литовское построило здесь крепость Коцюбиев, которую впоследствии Османская империя переименовала в крепость Хаджибей. Когда Российская империя оккупировала Причерноморье, то построила здесь город Одесса (1794 год) и при этом уверяла, что раньше там ничего не было.

Отметим, днем 3 июля ВС РФ ударили по Одессе "запрещенной ракетой". Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне применили баллистическую ракету с кассетными боеприпасами. которая ударила в районе порта и убила двух гражданских людей.

Напоминаем, в 2024 году Одесский городской совет принял решение о сносе памятника русскому поэту Александру Пушкину.