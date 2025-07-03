ВС РФ ударили по Одессе посреди дня "запрещенной" ракетой: есть жертвы и пострадали иностранцы

В Одесской ОВА рассказали, что российская баллистика атаковала инфраструктуру рядом с портом. На причале, в районе которого произошло попадание, как раз работали люди — выгружали металл.

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"По припортовой инфраструктуре был нанесен удар баллистической ракетой. Кассетной баллистической ракетой, которая запрещена", — рассказал в эфире телемарафона 3 июля руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, уже известно о двух погибших. Три человека получили ранения и получают медицинскую помощь на месте.

"Это водитель грузовика и... Сейчас [личность] другого устанавливается, кто там находился на месте", — уточнил глава обладминистрации.

Он заверил, что информацию о состоянии пострадавших медики предоставят позже.

Фото с места событий Фото: Соцсети

Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба заявил, что российский "Искандер" попал в район одного из причалов Одесского морского порта.

"На тот момент на причале работали люди, происходила выгрузка металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи", — отметил политик.

По его словам, погибли докер-механизатор и водитель, а среди пострадавших — работники одного из портовых операторов, водитель и двое граждан Сирии, которые являются членами экипажа гражданского судна.

"Повреждены также объекты инфраструктуры: портальные краны, техника, склады", — добавил Кулеба.

Фото последствий удара Фото: Алексей Кулеба / Telegram

В соцсетях сообщали о дыме на месте попадания. Отмечалось, что, по словам очевидцев, "есть жертвы среди гражданских". Также местные после атаки передали, что в центре Одессы разбились стекла, поэтому тротуар усеяли осколки стекла.

Фото дыма в Одессе Фото: Соцсети

Мэр Одессы Геннадий Труханов информировал о движении российского разведывательного дрона в сторону города после взрыва во время воздушной тревоги.

Напомним, утром 3 июля ВС РФ ударили "Шахедами" по ТЦК в Полтаве. В Сухопутных войсках подтвердили, что есть погибшие и раненые среди гражданских.

Фокус собрал все, что известно о последствиях вражеской атаки по Полтаве. Местные жители слышали взрывы и видели, как над городом начал подниматься дым. Было два попадания — по территории Полтавского городского и областного военкоматов.