Сгоревшие квартиры в архитектурном памятнике: что известно о ночной атаке на Одессу

Российские оккупанты в ночь на 9 августа обстреляли центр Одессы. В результате обстрела, в частности, загорелся жилой дом. На данный момент известно о 12 пострадавших.

Враг применил несколько десятков ракет и дронов. Фокус собрал информацию о последствиях обстрела.

В ночь на 9 августа россияне в общей сложности применили 11 ракет различных типов для атаки на Одесскую область, большинство из них — баллистические. Также было зафиксировано до 100 БПЛА противника различных типов, в том числе реактивные дроны и баллажирующие боеприпасы типа "Бандероль".

Последствия обстрела Одессы Фото: Суспільне Одеса

В результате боевых действий силами ПВО было сбито 72 % БПЛА, а также пять из шести "Бандеролов" и одна ракета. Кроме того, в результате активного противодействия три ракеты не достигли целей — их местонахождение уточняется, сообщили в Воздушных силах.

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В то же время было зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА в Одессе и области в девяти точках.

Удар был нанесен по энергетике. Президент Владимир Зеленский заслушал доклад премьер-министра Сергея Корецкого и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого об атаке на Одесскую область.

"В Одессе и области продолжаются ремонтные работы, чтобы восстановить электроснабжение населения после жестокого удара по энергетике. Все необходимые службы задействованы, работы будут продолжаться столько, сколько потребуется. Этой ночью также были повреждены жилые дома и порт. В частности, именно так россияне систематически ведут войну против продовольственной безопасности мира", — сообщил Зеленский.

В ДТЭК назвали атаку на Одесскую область одной из самых масштабных атак этого года. Без света осталась часть домохозяйств Одесского района, в частности Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов города Одессы, а также объекты критической инфраструктуры.

В то же время информации о возобновлении электроснабжения пока не поступало.

Последствия обстрела Одессы Фото: Суспільне Одеса

По данным ОВА, в результате атаки известно о 12 пострадавших. 11 человек госпитализированы с травмами средней тяжести, еще одному пострадавшему оказана амбулаторная помощь.

Днём россияне вновь атаковали Одесский район — был поражён жилой сектор. В результате атаки повреждён частный дом, однако информации о пострадавших пока нет.

"Суспильне Одесса" сообщило, что в результате российского обстрела горел жилой дом — памятник архитектуры. Часть квартир в доме сгорела.

"Сгорел весь флигель. "Шахед" попал на третий этаж, где и пострадали люди, которых увезла скорая. Части людей просто нет, они пока не живут, но квартиры сгорели", — рассказала жительница дома Светлана.

Последствия обстрела Одессы Фото: Суспільне Одеса

Заместитель мэра Одессы Александр Филатов сообщил, что в результате атаки были повреждены частные и многоквартирные жилые дома в нескольких районах города.

"Все эти дома здесь, на Европейской, являются памятниками архитектуры и не подлежат демонтажу и сносу даже при значительных повреждениях", — прокомментировал чиновник.

Напомним, что в ходе атаки на Одессу пострадал стадион "Черноморец". В крыше арены образовалась большая дыра.

После этой атаки голливудская звезда, супруг американской актрисы с украинскими корнями Милы Кунис Эштон Катчер заявил, что глава Кремля Владимир Путин впал в отчаяние, нанося удары по гражданским объектам.