Вигорілі квартири в пам'ятці архітектури: що відомо про нічну атаку на Одесу

Російські окупанти в ніч на 9 серпня атакували центр Одеси. Внаслідок обстрілу, зокрема, загорівся житловий будинок. Наразі відомо про 12 постраждалих людей.

Ворог застосував кілька десятків ракет та дронів. Фокус зібрав інформацію про наслідки обстрілу.

У ніч на 9 серпня росіяни загалом використали 11 ракет різних типів для атаки на Одещину, більшість з них — балістичні. Також було зафіксовано до 100 БпЛА противника різних типів, в тому числі реактивні дрони та баражуючі боєприпаси типу "Бандероль".

Наслідки обстрілу Одеси Фото: Суспільне Одеса

У результаті бойової роботи силами ППО було збито 72% БпЛА, а також п’ять із шести "Бандеролів" та одну ракету. Крім того, внаслідок активної протидії, три ракети не досягли цілей — їхня локація уточнюється, повідомили в Повітряних силах.

Водночас було зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА в Одесі та області на дев’яти локаціях.

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Удар було завдано по енергетиці. Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь від прем'єра Сергія Корецького та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо атаки на Одещину.

"В Одесі та області тривають ремонтні роботи, щоб повернути людям електропостачання після жорстокого удару по енергетиці. Всі необхідні служби залучені, роботи будуть тривати стільки, скільки потрібно. Цієї ночі також було пошкоджено житлові будинки, порт. Зокрема, так росіяни систематично воюють проти продовольчої безпеки світу", — повідомив Зеленський.

У ДТЕК назвали атаку на Одещину однією з наймасштабніших атак цьогоріч. Без світла залишилася частина родин Одеського району, зокрема Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів міста Одеси, а також обʼєкти критичної інфраструктури.

Водночас інформації щодо відновлення електропостачання наразі не було.

Наслідки обстрілу Одеси Фото: Суспільне Одеса

За даними ОВА, внаслідок атаки відомо про 12 постраждалих. 11 людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості, ще одному постраждалому допомогу надано амбулаторно.

Вдень росіяни знову атакували Одеський район — було уражено житловий сектор. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, однак інформації про постраждалих наразі немає.

"Суспільне Одеса" повідомило, що внаслідок російського обстрілу горів житловий будинок — пам'ятка архітектури. Частина квартир в будинку вигоріли.

"Вигорів весь флігель. Залетів "шахед" на третій поверх, де і постраждали люди, яких швидка забрала.Частини людей просто немає, не живуть поки, але квартири вигоріли", — розповіла мешканка будинку Світлана.

Наслідки обстрілу Одеси Фото: Суспільне Одеса

Заступник Одеського міського голови Олександр Філатов повідомив, що внаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки в кількох районах міста.

"Усі ці будинки тут, на Європейській, є пам'ятками архітектури, не підлягають демонтажу і знесенню навіть при суттєвих пошкодженнях", — прокоментував посадовець.

Нагадаємо, під час атаки на Одесу постраждав стадіон "Чорноморець". У даху арени було пробито велику діру.

Після цієї атаки голлівудська зірка, чоловік американської акторки з українським корінням Міли Куніс Ештон Кутчер заявив, що глава Кремля Володимир Путін впав у відчай, завдаючи удари по цивільних об'єктах.