Путін, ти програєш! Голлівудський актор відреагував на удар по стадіону в Одесі

Голлівудська зірка, чоловік американської акторки з українським корінням Міли Куніс Ештон Кутчер вважає, що глава Кремля впав у відчай, завдаючи удари по цивільних об'єктах. На його думку, Володимиру Путіну залишається лише здатися.

У п'ятницю, 7 августа, російські війська атакували футбольний стадіон "Чорноморець" в Одесі. Про це у своїй соцмережі Х (колишній Twitter) з 14 млн читачів повідомив актор Ештон Кутчер.

"Бомбардування Володимиром Путіним футбольного стадіону в Одесі свідчить про одне з двох: некомпетентність або відчай", — наголосив актор.

Допис Ештона Кутчера

Також він зазначив, що майданчик для своїх тренувань та ігор використовує жіноча команда Seasters.

Фото: скріншот

"Владе, ти програєш. Здайся!" – запропонував актор диктатору.

Стадіон Чорноморець в Одесі

Стадіон було відкрито в Одесі 18 травня 1936 року. Арена неодноразово змінювала назви та декілька разів була реконструйована. Наразі на стадіоні UEFA категорії 4 налічується 34 164 глядацьких місця, є VIP-ложі, 38 різноманітних закладів харчування, від фаст-фудів до ресторану, 374 туалетних кабін, парковка на 595 автомобілів тощо. Стадіон є домашньою ареною ФК "Чорноморець" та жіночої команди "Сістерс".

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Нагадаємо, під час атаки на Одесу постраждав стадіон "Чорноморець". У даху арени було пробито велику діру.

Стадіон в Одесі після атаки Фото: Одеська ОВА

У суботу, 8 серпня, клуб мав провести домашній матч Української прем'єр-ліги з ковалівським "Колосом", але гру довелося перенести.

Зазначимо, що одеський "Чорноморець" став лідером народного голосування Фокусу за найкращий футбольний клуб України.