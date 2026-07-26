Рейтинг найкращих футбольних клубів України: читачі Фокусу зробили свій вибір

Фокус завершив голосування у рейтингу "Найкращі футбольні клуби України 2026: народне голосування". Читачі могли проголосувати за той клуб, який вважають найкращим.

Для зручонсті читачів ми також запропонували низку критеріїв, за яким можна було визначити, який з клубів є кращим:

загальний рівень клубу;

якість команди та футболу;

розвиток інфраструктури в місті, де команда проводить матчі;

робота з вболівальниками;

розвиток дитячого футболу;

представництво України на міжнародній арені.

Перше та друге місця набрали однакову кількість голосів.

Лідерами народного голосування за найкращий футбольний клуб України стали одеський "Чорноморець" та житомирське "Полісся".

Одесити цьогоріч повернулися до Української прем'єр-ліги. Попри постійні обстріли Одеси російськими окупантами, клуб продовжує розвиватися та прогресувати. Важливу роль відіграє легендарний тренер одеситів Роман Григорчук, який вже втретє очолив "Чорноморець".

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"Полісся" ж третій сезон поспіль виступає у єврокубках. З літа 2025 року команду очолює легендарний гравець Руслан Ротань, який до цього провів фантастичну роботу в "Олександрії". Клуб продовжує поєднувати яскравих легіонерів та сильних українських гравців.

На додачу "Полісся" активно інвестує в молодь — у першій лізі виступає "Полісся-2", яка складається переважно з молодих футболістів.

Цікаво, що "Чорноморець" та "Полісся" зіграють між собою у першому турі нового сезону Української прем'єр-ліги.

Третє місце у рейтингу посіло київське "Динамо" — клуб, який багато років вважався головним клубом країни.

Рейтинг "Найкращі футбольні клуби України 2026: народне голосування":

"Чорноморець" Одеса "Полісся" Житомир. "Динамо" Київ. "Шахтар" Донецьк. "Металіст" Харків. "Харків" Харків. "Оболонь" Київ. "Чернігів" Чернігів. "Кривбас" Кривий Ріг. "Буковина" Чернівці. "Карпати" Львів. "Верес" Рівне. "Лівий Берег" Київ. "Колос" Ковалівка. "Полтава" Полтава. "Кудрівка" Кудрівка. ЛНЗ Черкаси. "Металург" Запоріжжя. "Ворскла" Полтава. "Поділля" Хмельницький. "Нива" Тернопіль". "Прикарпаття" Івано-Франківськ. "Вікторія" Суми. "Зоря" Луганськ.

Інші клуби не набрали жодного голосу в нашому голосуванні.