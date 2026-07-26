Рейтинг лучших футбольных клубов Украины: читатели "Фокуса" сделали свой выбор

Издание "Фокус" завершило голосование в рейтинге "Лучшие футбольные клубы Украины 2026: народное голосование". Читатели могли проголосовать за тот клуб, который считают лучшим.

Для удобства читателей мы также предложили ряд критериев, по которым можно было определить, какой из клубов является лучшим:

общий уровень клуба;

качество команды и футбола;

развитие инфраструктуры в городе, где команда проводит матчи;

работа с болельщиками;

развитие детского футбола;

представительство Украины на международной арене.

Первое и второе места набрали одинаковое количество голосов.

Лидерами народного голосования за лучший футбольный клуб Украины стали одесский "Черноморец" и житомирский "Полесье".

В этом году одесситы вернулись в Украинскую премьер-лигу. Несмотря на постоянные обстрелы Одессы российскими оккупантами, клуб продолжает развиваться и прогрессировать. Важную роль играет легендарный тренер одесситов Роман Григорчук, который уже в третий раз возглавил "Черноморец".

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"Полесье" же третий сезон подряд выступает в еврокубках. С лета 2025 года команду возглавляет легендарный футболист Руслан Ротань, который до этого проделал фантастическую работу в "Александрии". Клуб продолжает объединять ярких легионеров и сильных украинских игроков.

Кроме того, "Полесье" активно инвестирует в молодежь — в первой лиге выступает "Полесье-2", состав которой в основном состоит из молодых футболистов.

Интересно, что "Черноморец" и "Полесье" сыграют друг с другом в первом туре нового сезона Украинской премьер-лиги.

Третье место в рейтинге заняло киевское "Динамо" — клуб, который на протяжении многих лет считался ведущим клубом страны.

Рейтинг "Лучшие футбольные клубы Украины 2026: народное голосование":

"Черноморец" Одесса "Полесье" Житомир. "Динамо" Киев. "Шахтер" Донецк. "Металлист" Харьков. "Харьков" Харьков. "Оболонь" Киев. "Чернигов" Чернигов. "Кривбасс" Кривой Рог. "Буковина" Черновцы. "Карпаты" Львов. "Верес" Ровно. "Левый берег" Киев. "Колос" Ковалевка. "Полтава" Полтава. "Кудривка" Кудривка. ЛНЗ Черкассы. "Металлург" Запорожье. "Ворскла" Полтава. "Подолье" Хмельницкий. "Нива" Тернополь. "Прикарпатье" Ивано-Франковск. "Виктория" Сумы. "Заря" Луганск.

Остальные клубы не набрали ни одного голоса в нашем голосовании.