Рейтинг лучших футбольных клубов Украины: читатели "Фокуса" сделали свой выбор
Издание "Фокус" завершило голосование в рейтинге "Лучшие футбольные клубы Украины 2026: народное голосование". Читатели могли проголосовать за тот клуб, который считают лучшим.
Для удобства читателей мы также предложили ряд критериев, по которым можно было определить, какой из клубов является лучшим:
- общий уровень клуба;
- качество команды и футбола;
- развитие инфраструктуры в городе, где команда проводит матчи;
- работа с болельщиками;
- развитие детского футбола;
- представительство Украины на международной арене.
Первое и второе места набрали одинаковое количество голосов.
Лидерами народного голосования за лучший футбольный клуб Украины стали одесский "Черноморец" и житомирский "Полесье".
В этом году одесситы вернулись в Украинскую премьер-лигу. Несмотря на постоянные обстрелы Одессы российскими оккупантами, клуб продолжает развиваться и прогрессировать. Важную роль играет легендарный тренер одесситов Роман Григорчук, который уже в третий раз возглавил "Черноморец".
"Полесье" же третий сезон подряд выступает в еврокубках. С лета 2025 года команду возглавляет легендарный футболист Руслан Ротань, который до этого проделал фантастическую работу в "Александрии". Клуб продолжает объединять ярких легионеров и сильных украинских игроков.
Кроме того, "Полесье" активно инвестирует в молодежь — в первой лиге выступает "Полесье-2", состав которой в основном состоит из молодых футболистов.
Интересно, что "Черноморец" и "Полесье" сыграют друг с другом в первом туре нового сезона Украинской премьер-лиги.
Третье место в рейтинге заняло киевское "Динамо" — клуб, который на протяжении многих лет считался ведущим клубом страны.
Рейтинг "Лучшие футбольные клубы Украины 2026: народное голосование":
- "Черноморец" Одесса
- "Полесье" Житомир.
- "Динамо" Киев.
- "Шахтер" Донецк.
- "Металлист" Харьков.
- "Харьков" Харьков.
- "Оболонь" Киев.
- "Чернигов" Чернигов.
- "Кривбасс" Кривой Рог.
- "Буковина" Черновцы.
- "Карпаты" Львов.
- "Верес" Ровно.
- "Левый берег" Киев.
- "Колос" Ковалевка.
- "Полтава" Полтава.
- "Кудривка" Кудривка.
- ЛНЗ Черкассы.
- "Металлург" Запорожье.
- "Ворскла" Полтава.
- "Подолье" Хмельницкий.
- "Нива" Тернополь.
- "Прикарпатье" Ивано-Франковск.
- "Виктория" Сумы.
- "Заря" Луганск.
Остальные клубы не набрали ни одного голоса в нашем голосовании.