В Одесі відкрили пам'ятник Дюку: під мішками з піском монумент покрився корозією (фото)
В Одесі зняли мішки з піском з пам’ятника Дюку Рішельє. Він простояв прикритий ними з початку повномасштабної війни.
У неділю, 16 липня, з самого ранку розпочалося розкриття одного з головних символів Одеси від мішків з піском, якими пам’ятник Дюку прикрили ще на початку повномасштабної війни. Про це повідомляє місцеве видання "Думская".
Під час "розконсервації" на Дюку помітили плями корозії. Вони з’явилися на пам’ятнику під час перебування під мішками з піском. У зв’язку з цим статую, найімовірніше, доведеться реставрувати.
Місцеві жителі та гості міста, скориставшись нагодою, кинулися фотографуватися на тлі першого мера Одеси, хоча на той момент ще не всі мішки були прибрані.
Зазначимо, що, за інформацією видання "НікВесті", під час засідання виконкому 13 серпня депутати міськради вимагали прибрати мішки з піском з пам’ятників у центрі міста, які псують зовнішній вигляд Приморського бульвару для туристів.
Пам'ятник Дюку в Одесі
Бронзовий пам’ятник, присвячений генерал-губернатору Одеси Арману Еммануелю дю Плессі, герцогу де Рішельє, було відкрито у квітні 1828 року. Після початку повномасштабного вторгнення скульптуру обклали понад 1200 мішками з піском для захисту від обстрілів. У грудні 2022 року "саркофаг" було оновлено, оскільки погодні умови пошкодили попередню конструкцію.
Нагадаємо, в Одесі виявили тисячолітні артефакти. Ця знахідка спростовує твердження Москви про те, що Одесі лише 200 років і що її "заснувала" російська імператриця.
Також Фокус повідомляв, що російські окупанти в ніч на 9 серпня обстріляли центр Одеси. В результаті обстрілу загорівся житловий будинок, який є пам’яткою архітектури і не підлягає знесенню навіть у разі значних пошкоджень.