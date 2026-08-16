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В Одесі відкрили пам'ятник Дюку: під мішками з піском монумент покрився корозією (фото)

Одеса, пам'ятник
Пам'ятник Дюку вкрився плямами | Фото: Думская

В Одесі зняли мішки з піском з пам’ятника Дюку Рішельє. Він простояв прикритий ними з початку повномасштабної війни.

У неділю, 16 липня, з самого ранку розпочалося розкриття одного з головних символів Одеси від мішків з піском, якими пам’ятник Дюку прикрили ще на початку повномасштабної війни. Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Одеса Дюк
Комунальники прибирають мішки з піском
Фото: Думская

Під час "розконсервації" на Дюку помітили плями корозії. Вони з’явилися на пам’ятнику під час перебування під мішками з піском. У зв’язку з цим статую, найімовірніше, доведеться реставрувати.

корозія дюка
На бронзовому пам'ятнику з'явилися сліди корозії
Фото: Думская
Одеса Дюк
Сліди корозії чітко помітні
Фото: Думская

Місцеві жителі та гості міста, скориставшись нагодою, кинулися фотографуватися на тлі першого мера Одеси, хоча на той момент ще не всі мішки були прибрані.

Одеса Дюк
Фото біля пам'ятника Дюку
Фото: Думская
Одеса Дюк
Багато охочих сфотографуватися
Фото: Думская

Зазначимо, що, за інформацією видання "НікВесті", під час засідання виконкому 13 серпня депутати міськради вимагали прибрати мішки з піском з пам’ятників у центрі міста, які псують зовнішній вигляд Приморського бульвару для туристів.

Відео дня
Дюк Одеса
Комунальні служби прибирають пісок
Фото: Думская

Пам'ятник Дюку в Одесі

Одеса Дюк
Робота йде повним ходом
Фото: Думская

Бронзовий пам’ятник, присвячений генерал-губернатору Одеси Арману Еммануелю дю Плессі, герцогу де Рішельє, було відкрито у квітні 1828 року. Після початку повномасштабного вторгнення скульптуру обклали понад 1200 мішками з піском для захисту від обстрілів. У грудні 2022 року "саркофаг" було оновлено, оскільки погодні умови пошкодили попередню конструкцію.

Нагадаємо, в Одесі виявили тисячолітні артефакти. Ця знахідка спростовує твердження Москви про те, що Одесі лише 200 років і що її "заснувала" російська імператриця.

Також Фокус повідомляв, що російські окупанти в ніч на 9 серпня обстріляли центр Одеси. В результаті обстрілу загорівся житловий будинок, який є пам’яткою архітектури і не підлягає знесенню навіть у разі значних пошкоджень.