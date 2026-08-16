В Одесі відкрили пам'ятник Дюку: під мішками з піском монумент покрився корозією (фото)

В Одесі зняли мішки з піском з пам’ятника Дюку Рішельє. Він простояв прикритий ними з початку повномасштабної війни.

У неділю, 16 липня, з самого ранку розпочалося розкриття одного з головних символів Одеси від мішків з піском, якими пам’ятник Дюку прикрили ще на початку повномасштабної війни. Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Комунальники прибирають мішки з піском Фото: Думская

Під час "розконсервації" на Дюку помітили плями корозії. Вони з’явилися на пам’ятнику під час перебування під мішками з піском. У зв’язку з цим статую, найімовірніше, доведеться реставрувати.

На бронзовому пам'ятнику з'явилися сліди корозії Фото: Думская

Сліди корозії чітко помітні Фото: Думская

Місцеві жителі та гості міста, скориставшись нагодою, кинулися фотографуватися на тлі першого мера Одеси, хоча на той момент ще не всі мішки були прибрані.

Фото біля пам'ятника Дюку Фото: Думская Багато охочих сфотографуватися Фото: Думская

Зазначимо, що, за інформацією видання "НікВесті", під час засідання виконкому 13 серпня депутати міськради вимагали прибрати мішки з піском з пам’ятників у центрі міста, які псують зовнішній вигляд Приморського бульвару для туристів.

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Комунальні служби прибирають пісок Фото: Думская

Пам'ятник Дюку в Одесі

Робота йде повним ходом Фото: Думская

Бронзовий пам’ятник, присвячений генерал-губернатору Одеси Арману Еммануелю дю Плессі, герцогу де Рішельє, було відкрито у квітні 1828 року. Після початку повномасштабного вторгнення скульптуру обклали понад 1200 мішками з піском для захисту від обстрілів. У грудні 2022 року "саркофаг" було оновлено, оскільки погодні умови пошкодили попередню конструкцію.

Нагадаємо, в Одесі виявили тисячолітні артефакти. Ця знахідка спростовує твердження Москви про те, що Одесі лише 200 років і що її "заснувала" російська імператриця.

Також Фокус повідомляв, що російські окупанти в ніч на 9 серпня обстріляли центр Одеси. В результаті обстрілу загорівся житловий будинок, який є пам’яткою архітектури і не підлягає знесенню навіть у разі значних пошкоджень.