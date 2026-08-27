Потяги затримуються на 6-15 годин: які наслідки обстрілу для "Укрзалізниці"

Російська повітряна атака, яка почалась з ракет і продовжилась реактивними дронами, триває близько 12 годин, тим часом деякі потяги "Укрзалізниці" затримуються на 15 годин, розповіли у мережі. На Київському залізничному вокзалі перебувають сотні пасажирів, які чекають прибуття поїздів. Які наслідки тривалого обстрілу України для "Укрзалізниці"?

Близько 11 год 27 серпня з'явились фотографії площі перед Київським вокзалом з сотнями людей: їх опублікували у місцевому Telegram-каналі. При цьому табло "Укрзалізниці" показувало затримку потягу "Київ-Суми" на 15 годин, інші — відставали від графіка на 3-4 чи 6-7 годин. Згодом інформація оновилась, але запізнення не зникли, ішлося на моніторинговому таблиці залізничників.

Близько 13 год 27 серпня прогнозували, що потяги "Дніпро-Хелм" затримувався на 7 годин, "Харків-Перемишль" — на 6 годин, "Одеса-Житомир" та "Чернівці-Харків" — на чотири. Через пів години більшість потягів на табло "позеленіли" та прямували за графіком, але і далі були затримки для потягів №63К, №8Л, №268Л.

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Обстріл України — затримки потягів "Укрзалізниці" у Києві 27 серпня Фото: Скриншот

Перед цим у мережі публікували інформацію щодо триваліших затримок. Зокрема, прогнозували, що потяг "Суми-Київ" запізниться на 15 годин, "Харків-Хелм" — на дев'ять, "Дніпро-Мукачево" — на сім, "Дніпро-Львів" та "Київ-Запоріжжя" — на шість. Крім того, були чотири-п'ятигодинні затримки поїздів з Кривого Рогу, Ужгорода, Одеси, Дніпра тощо.

Обстріл України — затримки потягів "Укрзалізниці" на 6-7 годин 27 серпня Фото: Telegram

Обстріл України — затримки потягів "Укрзалізниці" на 15 годин 27 серпня Фото: Telegram

На ресурсах "Укрзалізниці" поки не публікували коментарів щодо затримок потягів внаслідок тривалого обстрілу України 27 серпня.

Обстріл України — деталі удару РФ 27 серпня

Зазначимо, обстріл України 27 серпня почався з нічного комбінованого ракетно-дронового удару, який відбувся близько вночі 2-3 години. Вибухи пролунали у Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Зранку стало відомо про руйнування у регіонах, які потрапили під удар РФ, та про кількох поранених: загиблих не було. Тим часом Повітряні сили повідомили про те, що росіяни застосували невказану кількість балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (збили сім), три "Онікси" (збили два), понад 250 дронів (з них третина — реактивні), і також були ракети "Бандероль" (три збили).

Близько 8 год атака РФ продовжилась, і тепер росіяни запускали реактивні дрони, які хвиля за хвилею накочувались на Київ. У КМВА повідомили про падіння уламків у Печерському районі (загорілось біля спортивного комплексу) та у Голосіївському районі (загорілись машини, один чоловік поранений). Повітряне командування інформувало про десяток креативних БпЛА, які кружляли у Києві та у навколишніх регіонах, наблизились до Київського водосховища та Житомирської траси.

Нагадуємо, 27 серпня відбувся удар РФ по Харкову: дрон влучив у торгівельних гіпермаркет "Епіцентр", є поранені.