Росія атакувала потяг "Київ — Миколаїв": пасажирів евакуювали (відео)

Російські війська атакували пасажирський потяг №122 Київ — Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню всіх пасажирів і працівників евакуювали.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Там зазначили, що моніторингова команда завчасно попередила про загрозу, після чого локомотивна та поїзна бригади разом із пасажирами залишили потяг.

"Усі цілі — це найголовніше", — повідомили в "Укрзалізниці".

У компанії подякували колегам за чітку та злагоджену роботу. Для пасажирів "Укрзалізниця" разом із Миколаївською ОВА організовує автобусні трансфери.

Нагадаємо, 13 вересня російський безпілотник атакував локомотив потяга Київ — Варшава на Волині, приблизно за два кілометри від польського кордону. У цей момент у потязі перебували європейські політики, дипломати та чиновники, зокрема Борис Джонсон і радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Сауттер. Ніхто не постраждав.

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Також 12 вересня російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Київській та Волинській областях. Удари зафіксували, зокрема, у Фастові та Луцьку.

Також "Укрзалізниця" повідомила про атаку російського безпілотника на пасажирський потяг у Волинській області.

8 вересня російські війська атакували безпілотниками пасажирський потяг “Київ — Суми” у Сумській області.

Раніше Фокус повідомляв, що 27 серпня через російські атаки пасажирів потяга “Дніпро — Львів” довелося евакуювати понад 15 разів.