У Києві багато руйнувань та поранених після атаки РФ: що відомо про наслідки

Внаслідок нічної ракетної атаки росіян у Києві зафіксовано багато руйнувань і є поранені. Наслідки ворожого обстрілу фіксуються одразу в трьох районах столиці, також у місті спостерігається пониження тиску води на тлі атаки.

Під атакою російської балістики і гіперзвукових ракет типу "Циркон" у столиці опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Фокус зібрав, що відомо про наслідки ворожого обстрілу.

Про перші наслідки атаки повідомляв мер Віталій Кличко ще близько 03:00. Посадовець писав, що руйнування було зафіксовано спершу у двох районах столиці — Дніпровському та Святошинському. У Дніпровському районі попадали уламки ворожих цілей на кількох локаціях, внаслідок чого було пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС. У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що пошкоджень зазнали також складські приміщення.

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Згодом стало відомо про нові руйнування у Києві. Кличко розповів, що у Дніпровському районі пошкоджені скління та фасад триповерхової офісної будівлі, а також вибиті вікна у кількох житлових будинках.

У Солом'янському районі, як з'ясувалося, росіяни зруйнували складські приміщення, проте обійшлося без пожежі.

За даними мера, станом на 05:00 у Києві відомо про щонайменше 12 поранених внаслідок нічного обстрілу РФ. Серед них двоє дітей віком 12 та 10 років. Дев'ятеро постраждалих перебувають у лікарнях під наглядом медиків.

У Києві виникли перебої з водопостачанням на тлі атаки РФ: що відомо

Також уночі у київських пабліках писали, що на лівому березі Києва спостерігаються перебої з водопостачанням на тлі атаки росіян. Очевидці стверджували, що у помешканнях зменшився тиск подачі води.

Кличко згодом підтвердив цю інформацію. За його даними, понижений тиск подачі води спостерігається у Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах, проте причини наразі невідомі. Фахівці вже працюють над відновленням водопостачання.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня у Києві та Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів на тлі атаки російських балістичних ракет і "Цирконів".

Також цієї ночі росіяни масовано атакували Одесу баражуючими боєприпасами типу "Бандероль": влада повідомляла про руйнування житлової багатоповерхівки у місті.