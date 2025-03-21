Переозброїтися разом із Європою: як Україні знайти реальні гарантії безпеки

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Європа готується до масштабного переозброєння. Що це означає для України? Можливість отримати реальні гарантії безпеки: більше зброї та економічне зростання, яке забезпечує її купівлю та виробництво.

Україна має ресурси та технології, які Європі дуже потрібні. Останні три роки війни дали змогу нашим приватним оборонним компаніям розвинути критично важливі напрямки:

автономні системи (наземні, морські, повітряні);

засоби радіоелектронної боротьби;

програмне забезпечення для армії, з перевіреною стійкістю до атак;

інтеграція різних технологій у єдину систему управління боєм;

швидкі та ефективні ремонти поруч із лінією фронту;

протидронові системи (кінетичні та електронні);

тактична медицина та протезування.

Однак, щоб стати частиною ReArm Europe в реальності, ще треба багато роботи. Щоб отримати доступ до європейських контрактів, нам потрібно стати частиною їхніх виробничих ланцюгів. Більшість сучасної військової техніки складається з великої кількості деталей, частину з яких Європа більше не може виробляти самостійно.

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Тому Україна має дві стратегічні можливості:

Вбудуватися в європейську оборонну промисловість та ланцюжки постачання через створення спільних підприємств і проєктів. Зокрема використовуючи можливості швидкого масштабування та залучення інженерів. І — головне — досвід приватних компаній, які вражаюче масштабувалися Використати можливості, які дає джерело аналізу та досліджень роботи сучасної зброї в умовах реальної війни.

Жодна з європейських армій не готувалася до війни, що триватиме кілька років. Вони оперували сценаріями коротких конфліктів, які або швидко закінчуються дипломатично, або переростають у ядерне протистояння.

Натомість Україна вже має унікальний досвід ведення затяжної війни проти рівного за силою супротивника. Це означає, що ми можемо допомогти Європі зрозуміти, як ефективно використовувати сучасне озброєння і які технологічні рішення необхідні для майбутніх конфліктів…

Пошук відповіді варто розпочинати зі співпраці з усіма стейкхолдерами: від урядових установ до промислових асоціацій і конкретних компаній, саме тому з діалогу з гравцями ринку необхідно починати роботу.

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