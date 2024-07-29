В ЕС готовят стратегию, чтобы противостоять Трампу, если тот снова стане президентом США, – FT

По словам журналистов, если команда Трампа согласится сотрудничать с Евросоюзом и не будет повышать сбор на импорт, то Республиканская партия получит быструю сделку.

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Евросоюз хочет предложить Штатам двухэтапную торговую стратегию, если Дональд Трамп снова станет президентом в 2024 году. Так, Брюссель создал специальный план "кнута и пряника". Об этом пишет издание Financial Times.

По словам журналистов, если команда Трампа согласится сотрудничать с Евросоюзом и не будет повышать сбор на импорт, то Республиканская партия получит быструю сделку. Если же новые власти США выберут карательные пошлины, то Европа будет отвечать. С командой Трампа хотят связаться еще до выборов, чтобы обсудить этот вопрос.

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В материале говорится, что Трамп уже заявлял о своем намерении ввести универсальный сбор на импорт в 10%. В ЕС считают, что это может сократить экспорт европейских стран примерно на 150 миллиардов евро в год.

Сообщается, что если Трамп пойдет на этот шаг, то торговый департамент Европейской комиссии составит списки импорта, на который могут быть наложены пошлины в размере 50% и более.

Как рассказал высокопоставленный чиновник ЕС, имя которого журналисты не открыли, ЕС — это партнер США, а не проблема.

"Мы будем искать сделки, но готовы защищать себя, если до этого дойдет. Мы не будем руководствоваться страхом", — сказал он.

Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил, что надеется избежать той конфронтации, которая произошла в 2017–2021 годах, когда Трамп был президентом США.

"Мы защитили свои интересы с помощью пошлин и готовы защищать их снова, если это будет необходимо", — сказал он.

Отмечается, что в ЕС надеются, что Трамп не захочет раздувать инфляцию, когда его избиратели обеспокоены стоимостью жизни.

Напомним, в WSJ предположили, как Трамп может закончить войну в Украине. По мнению госсекретаря США времен Трампа, американский политик, в случае повторного избрания на должность президента, может не отказаться от Украины, а сделать все для того, чтобы она победила. Киев получит всевозможное вооружение, а с Москвы в итоге могут снять санкции.