У ЄС готують стратегію, щоб протистояти Трампу, якщо той знову стане президентом США, — FT

За словами журналістів, якщо команда Трампа погодиться співпрацювати з Євросоюзом і не підвищуватиме збір на імпорт, то Республіканська партія отримає швидку угоду.

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Євросоюз хоче запропонувати Штатам двоетапну торговельну стратегію, якщо Дональд Трамп знову стане президентом у 2024 році. Так, Брюссель створив спеціальний план "батога і пряника". Про це пише видання Financial Times.

За словами журналістів, якщо команда Трампа погодиться співпрацювати з Євросоюзом і не підвищуватиме збір на імпорт, то Республіканська партія отримає швидку угоду. Якщо ж нова влада США вибере каральні мита, то Європа відповідатиме. З командою Трампа хочуть зв'язатися ще до виборів, щоб обговорити це питання.

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У матеріалі йдеться, що Трамп уже заявляв про свій намір запровадити універсальний збір на імпорт у 10%. У ЄС вважають, що це може скоротити експорт європейських країн приблизно на 150 мільярдів євро на рік.

Повідомляється, що якщо Трамп піде на цей крок, то торговий департамент Європейської комісії складе списки імпорту, на який можуть бути накладені мита в розмірі 50% і більше.

Як розповів високопоставлений чиновник ЄС, ім'я якого журналісти не відкрили, ЄС — це партнер США, а не проблема.

"Ми будемо шукати угоди, але готові захищати себе, якщо до цього дійде. Ми не будемо керуватися страхом", — сказав він.

Комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що сподівається уникнути тієї конфронтації, яка сталася у 2017–2021 роках, коли Трамп був президентом США.

"Ми захистили свої інтереси за допомогою мит і готові захищати їх знову, якщо це буде необхідно", — сказав він.

Зазначається, що в ЄС сподіваються, що Трамп не захоче роздмухувати інфляцію, коли його виборці стурбовані вартістю життя.

Нагадаємо, у WSJ припустили, як Трамп може закінчити війну в Україні. На думку держсекретаря США часів Трампа, американський політик, у разі повторного обрання на посаду президента, може не відмовитися від України, а зробити все для того, щоб вона перемогла. Київ отримає всіляке озброєння, а з Москви в підсумку можуть зняти санкції.