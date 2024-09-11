Заробити, а не випрошувати: як Україна може отримати великі гроші від ЄС

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Економіка ЄС обирає напрямок, нам потрібно вирішити, чи встигнемо ми хоч в якийсь вагон.

Сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і колишній італійський прем'єр Маріо Драґі оголосять стратегію оновлення економічного розвитку ЄС.

Це не офіційний документ, це аналітичний звіт, який Драґі готував для того, щоб показати, як "перезапустити" економіку ЄС, яка програє США та Азії. Звіт чекали довго і він свідомо написаний дуже амбітно — не всі країни спочатку погодяться. Але написаний блискучим економістом, він показує можливості для розвитку. Проблеми давно описані — брак конкурентоздатності, залежність від третіх країн як в матеріалах, так і в експорті.

Серед рішень, які вже просочилися із зустрічей та зливів у пресу:

фокус на інвестиціях в інновації та технології;

фокус на зменшенні залежності від недружніх країн, зокрема в матеріалах;

фокус на власному військовому виробництві та співпраці між країнами ЄС;

необхідність системної стратегії розвитку енергетики, яка, зокрема, передбачає інвестиції в мережі.

Головне: все це потребує величезних грошей, і ці гроші потрібно шукати в приватному секторі. Європейські економісти хочуть, щоб бізнес працював краще та ефективніше, з оглядом на безпеку.

Що в цьому важливо для нас? Якщо ми про європейську інтеграцію серйозно, то в цих напрямках ми маємо шукати, як запропонувати європейцям те, чого бракує. Можливість для інновацій (привіт, ІТ), вміння швидко розробляти рішення у сфері озброєння (привіт, приватні оборонні ініціативи), можливість швидко будувати генерацію та мережі.

Але все це про приватний капітал, приватні ініціативи, а не про долини рожевих єдинорогів, які ми презентуємо на кожній конференції з реформ. Звіт Драґі — напрям розвитку ЄС, який може окреслити нам, в який вагон ми сядемо.

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