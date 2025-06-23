В полиции объяснили, почему начали расследование против Назария Гусакова

Национальная полиция после открытия двух уголовных производств еще не получала обращений от возможных пострадавших граждан. Отдельно в ведомстве подтвердили, что 31-летний Назарий Гусаков выехал за границу.

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Сейчас следователи мониторят все счета, поступления и соответствующие растраты по этим счетам. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Когда журналисты поинтересовались, ожидает ли полиция заявления от потерпевших, он ответил:

"Ожидаем, конечно. И каждый, кто считает себя пострадавшим от подобных действий, может обратиться и предоставить свои показания".

Цуцкиридзе также подтвердил ранее обнародованную информацию о том, что 31-летний Гусаков выехал за границу.

По информации Национальной полиции Украины, правоохранители начали уголовные производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины после того, как в медиа появилась информация о возможном мошенничестве, связанном со сбором благотворительных средств Гусаковым, больным спинально-мышечной атрофией, который постоянно говорил о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения СМА.

Назария поддерживали не только обычные граждане, но и журналисты, а также лидеры общественного мнения, что помогало собирать существенные суммы.

Фото: Скриншот

Однако недавно в соцсетях, в частности на платформе X и в телеграмм-каналах, пользователи начали выражать сомнения в целевом использовании средств, поскольку Гусаков не предоставлял финансовые отчеты, чтобы подтвердить, что деньги идут на лекарства.

Журналисты LVIV.MEDIA получили в распоряжение данные о нескольких десятках входящих транзакций на криптокошельки бирж Binance и FTX Назария Гусакова, которые осуществлялись в период с июля 2022 года по май 2025 года. Они демонстрируют, что за это время общая сумма транзакций через его счета составила $5,135 млн.

В комментарии изданию мужчина заявил, что это – "деньги людей, которые прогоняли свои выигрыши либо с покера, либо со ставок". Он признался, что имел с этого от трех до пяти процентов.

Назарий Гусаков страдает спинально-мышечной атрофией Фото: Назарий Гусаков

Полицейские установили, что для операций были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые сервисы.

Свою внутреннюю проверку проводит и Monobank. Соучредитель Monobank Олег Гороховский сказал, что менеджеры финучреждения никак не помогали в сборах для мужчины с тяжелой болезнью.

Скандал с Назарием Гусаковым: что известно

Скандал со сборами средств на лечение Назария Гусакова прогремел в сети 18 июня, когда в соцсетях выяснили, что у него было около $3 млн на криптовалютном кошельке. Когда у него спросили об отчетности касательно использования денег, он опроверг информацию о сборах, отметив, что "получает постоянную помощь от неравнодушных людей".

После комментариев в соцсетях он разбил все банки со сборами.

13 августа Гусаков уехал из Украины. Сейчас устанавливается его местонахождение. О ситуации уведомлен президент Украины Владимир Зеленский.

19 июня в комментарии "Суспільному" Назарий Гусаков рассказал о скандале, что средства ему присылали "покеристы из Латвии". При этом проблемой он назвал то, что никогда не отделял личных средств от денег, которые получал со сборов.

На вопрос корреспондента относительно того, что городской совет закупает для Гусакова лекарства "Эврисди", Назарий рассказал, что их ему не хватает: в прошлом году, по словам мужчины, власть обеспечила для него 28 флаконов этого препарата в год при необходимых 40. В текущем году ему было предоставлено лишь 20 флаконов этого лекарства, утверждал он.

На своей странице в Facebook в тот же день он написал, что его состояние ухудшается, а также попросил больше не донатить.

"Теперь понимаю, что нужно было вести отдельные счета, собирать чеки, но я не имел в этом необходимого опыта, не думал, что придется отчитываться за жизнь… Наверное, я жил тоже неидеально. Я зарабатывал, как мог. Я работал в БК, уже сейчас запрещенных у нас. Я брался даже за обмен сумм, по которым мне был маленький процент. Я желал и желаю жить. В конце концов идеальных людей не существует. Я поддерживал другие семьи с такими же диагнозами, делился знаниями, опытом, даже денежными средствами. Часть собранных средств для моего лечения я направил на помощь семьям военных. Я не святец, но я честно старался не быть в стороне от чужой боли. Нет более ценного отчета, чем то, что я до сих пор здесь. Благодарю вас за жизнь", – говорится в публикации.

Ранее Фокус писал, как скандал с Гусаковым скажется на сборах.