Полиция открыла производство по сборам для Гусакова: в чем его подозревают (фото)

Правоохранители сообщили, что открыто два производства по сбору средств для Назария Гусакова по факту мошенничества и легализации незаконно полученных средств. Также внутреннее расследование проводит Monobak по факту фандинга на банки и счета мужчины.

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Национальная полиция Украины сообщила об открытии двух уголовных производств по сбору средств для Назария Гусакова. Известно, что для сбора средств было использовано по меньшей мере четыре финансовых учреждения и ряд цифровых сервисов, говорится в сообщении правоохранителей.

В сообщении Нацполиции указано, что информацию о возможном мошенничестве по сбору средств для приобретения дорогостоящего препарата распространили на платформе X и через Telegram-каналы, где пользователи "выражали беспокойство из-за отсутствия отчетности за собранные средства".

Сообщение полиции по делу Гусакова (скриншот из UA_National_Police/Telegram)

"Предварительно установлено, что было использовано по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые сервисы. Правоохранители начали уголовные производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины", — говорится в заявлении полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение Назария Гусакова и других людей, которые могли помогать ему в незаконных сделках. Также устанавливается круг потерпевших, которые могли стать жертвами противоправных действий. Согласно квалификации инкриминируемых преступлений, подозреваемым по делу сбора средств грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Monobank также проводит внутреннее расследование

Также о внутреннем расследовании сообщил соучредитель Monobak Олег Гороховский. По его словам, пока известно, что менеджеры Монобанка никак не помогали в сборах для мужчины с тяжелой болезнью.

"Менеджеры Monobank никакого содействия Назарию в его собрании не оказывали, деньги снимать не помогали, и все с ним происходило на общих основаниях. Сейчас проводим дополнительное расследование, были ли нарушения и что можно изменить, чтобы повысить прозрачность собрания", — сообщил банкир.

Сборы средств для Назария Гусакова — что известно

18 июня стало известно, что Назария Гусакова, который собирал деньги на лечение спинальной мышечной атрофии, заподозрили в хищении денег со сборов. В соцсетях выяснили, что у него было около 3 млн долларов на криптовалютном кошельке.

Сам Гусаков впервые прокомментировал скандал вокруг сборов денег. По его словам, еще до открытия сборов ему помогали "покеристы из Латвии".

Впоследствии СМИ установили, что Гусаков получал процент с средств. Выяснилось, что криптокошелек мужчины использовали игроки в азартные развлечения с целью легализации средств.

Позже Зеленскому доложили о скандальной ситуации относительно Гусакова. Выяснилось, что мужчина выехал из Украины 13 июня, сейчас продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе.