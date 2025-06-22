Поліція відкрила провадження щодо зборів для Гусакова: в чому його підозрюють (фото)

Правоохоронці повідомили, що відкрито два провадження щодо зборів коштів для Назарія Гусакова за фактом шахрайства та легалізації незаконно отриманих коштів. Також внутрішнє розслідування проводить Monobak щодо факту фандингу на банки та рахунки чоловіка.

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Національна поліція України повідомила про відкриття двох кримінальних проваджень щодо зборів коштів для Назарія Гусакова. Наразі відомо, що для збору коштів було використано щонайменше чотири фінансові установи та низка цифрових сервісів, йдеться в повідомленні правоохоронців.

В повідомленні Нацполіції вказано, що інформацію про можливе шахрайство щодо збору коштів для придбання дороговартісного препарату поширили на платформі X і через Telegram-канали, де користувачі "висловлювали занепокоєння через відсутність звітності за зібрані кошти".

Повідомення поліції щодо справи Гусакова (скриншот з UA_National_Police/Telegram)

"Попередньо встановлено, що було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України", — йдеться у заяві поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють місцеперебування Назарія Гусакова та інших людей, які могли допомагати йому в незаконних оборудках. Також встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами протиправних дій. Відповідно до кваліфікації інкримінованих злочинів, підозрюваним у справі збору коштів загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Monobank також проводить внутрішнє розслідування

Також про внутрішнє розслідування повідомив співзасновник Monobak Олег Гороховський. За його словами, наразі відомо, що менеджери Монобанку ніяк не допомагали в зборах для чоловіка з важкою хворобою.

"Менеджери Monobank жодного сприяння Назарію в його зборах не надавали, гроші знімати не допомагали, і все з ним відбувалося на загальних підставах. Наразі проводимо додаткове розслідування, чи були порушення та що можна змінити, щоб підвищити прозорість зборів", — повідомив банкір.

Збори коштів для Назарія Гусакова — що відомо

18 червня стало відомо, що Назарія Гусакова, який збирав гроші на лікування спінальної м'язової атрофії, запідозрили в розкраданні грошей зі зборів. У соцмережах з'ясували, що в нього було близько 3 млн доларів на криптовалютному гаманці.

Сам Гусаков вперше прокоментував скандал довкола зборів грошей. За його словами, ще до відкриття зборів йому допомагали "покеристи з Латвії".

Згодом ЗМІ встановили, що Гусаков отримував відсоток з коштів. З'ясувалося, що криптогаманець чоловіка використовували гравці в азартні розваги з метою легалізації коштів.

Пізніше Зеленському доповіли про скандальну ситуацію щодо Гусакова. З’ясувалось, що чоловік виїхав з України 13 червня, наразі тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі.