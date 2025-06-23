У поліції пояснили, чому почали розслідування проти Назарія Гусакова

Національна поліція після відкриття двох кримінальних проваджень ще не отримувала звернень від можливих постраждалих громадян. Окремо у відомстві підтвердили, що 31-річний Назарій Гусаков виїхав за кордон.

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Наразі слідчі моніторять усі рахунки, надходження та відповідні розтрати за цими рахунками. Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив перший заступник голови Національної поліції України — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Коли журналісти поцікавилися, чи очікує поліція заяви від потерпілих, він відповів:

"Очікуємо, звичайно. І кожен, хто вважає себе постраждалим від подібних дій, може звернутися і надати свої свідчення".

Цуцкірідзе також підтвердив раніше оприлюднену інформацію про те, що 31-річний Гусаков виїхав за кордон.

За інформацією Національної поліції України, правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України після того, як у медіа з'явилась інформація про ймовірне шахрайство, пов'язане зі збором благодійних коштів Гусаковим, хворим на спінально-м'язову атрофію, який постійно говорив про необхідність закупівлі дороговартісного препарату для лікування СМА.

Назарія підтримували не тільки звичайні громадяни, а й журналісти, а також лідери громадської думки, що допомагало збирати суттєві суми.

Фото: Скриншот

Однак нещодавно в соцмережах, зокрема на платформі X та в телеграм-каналах, користувачі почали висловлювати сумніви щодо цільового використання коштів, оскільки Гусаков не надавав фінансові звіти, щоб підтвердити, що гроші йдуть на ліки.

Журналісти LVIV.MEDIA отримали в розпорядження дані про кілька десятків вхідних транзакцій на криптогаманці бірж Binance і FTX Назарія Гусакова, що здійснювалися в період з липня 2022 року по травень 2025 року. Вони демонструють, що за цей час загальна сума транзакцій через його рахунки склала $5,135 млн.

У коментарі виданню чоловік заявив, що це — "гроші людей, які проганяли свої виграші або з покеру, або зі ставок". Він зізнався, що мав із цього від трьох до п'яти відсотків.

Назарій Гусаков страждає на спінально-м'язову атрофію Фото: Назарій Гусаков

Поліцейські встановили, що для операцій було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.

Свою внутрішню перевірку проводить і Monobank. Співзасновник Monobank Олег Гороховський сказав, що менеджери фінустанови жодним чином не допомагали у зборах для чоловіка з важкою хворобою.

Скандал із Назарієм Гусаковим: що відомо

Скандал зі зборами коштів на лікування Назарія Гусакова прогримів у мережі 18 червня, коли в соцмережах з'ясували, що в нього було близько $3 млн на криптовалютному гаманці. Коли в нього запитали про звітність щодо використання грошей, він спростував інформацію про збори, зазначивши, що "отримує постійну допомогу від небайдужих людей".

Після коментарів у соцмережах він розбив усі банки зі зборами.

13 серпня Гусаков виїхав з України. Наразі встановлюється його місцезнаходження. Про ситуацію повідомлено президента України Володимира Зеленського.

19 червня в коментарі "Суспільному" Назарій Гусаков розповів про скандал, що кошти йому надсилали "покеристи з Латвії". При цьому проблемою він назвав те, що ніколи не відділяв особистих коштів від грошей, які отримував зі зборів.

На запитання кореспондента щодо того, що міська рада закуповує для Гусакова ліки "Еврисді", Назарій розповів, що їх йому бракує: торік, за словами чоловіка, влада забезпечила для нього 28 флаконів цього препарату на рік за необхідних 40. У поточному році йому було надано лише 20 флаконів цих ліків, стверджував він.

На своїй сторінці у Facebook того ж дня він написав, що його стан погіршується, а також попросив більше не донатити.

"Тепер розумію, що потрібно було вести окремі рахунки, збирати чеки, але я не мав у цьому необхідного досвіду, не думав, що доведеться звітувати за життя... Напевно, я жив теж неідеально. Я заробляв, як міг. Я працював у БК, уже зараз заборонених у нас. Я брався навіть за обмін сум, за якими мені був маленький відсоток. Я бажав і бажаю жити. Зрештою ідеальних людей не існує. Я підтримував інші сім'ї з такими ж діагнозами, ділився знаннями, досвідом, навіть грошовими коштами. Частину зібраних коштів для мого лікування я спрямував на допомогу сім'ям військових. Я не святець, але я чесно намагався не бути осторонь чужого болю. Немає ціннішого звіту, ніж те, що я досі тут. Дякую вам за життя", — йдеться в публікації.

Раніше Фокус писав, як скандал із Гусаковим позначиться на зборах.