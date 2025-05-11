Чтобы усилить мобилизацию: Чмут предложил запретить TikTok и Telegram в Украине (видео)

Украинский волонтер Тарас Чмут считает, что блокировка на территории Украины приложений TikTok и Telegram улучшит мобилизационный процесс.

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Своим мнением по этому поводу Тарас Чмут поделился в интервью ТСН. По его словам, в Украине есть человеческий ресурс для продолжения войны с Российской Федерацией, однако есть проблемы с мобилизацией.

Тарас Чмут о мобилизации (8:15)

Одной из причин, по которой ТЦК не могут набрать достаточное количество людей, волонтер назвал слабую информационную политику со стороны государства. Он отметил, что за последние годы ситуация не улучшилась.

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"Пока мы не закроем TikTok, пока мы не закроем Telegram, пока мы на начнем что-то делать с откровенно пророссийскими блогерами и другими псевдолидерами мнений, к сожалению, будет тяжело, потому что потеряно много времени, много лет и правдой перебить ложь тяжело, но это возможно", — сказал Чмут.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, полковник ВСУ Павел Палиса заявил, что Украине стоит перенять опыт Израиля, где все граждане должны участвовать в военной службе и могут получать соответствующие преференции.

Также сообщалось, что в соцсетях 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила появился видеоролик, рекламирующий программу "Контракт 18-24", где принятие решения сравнивается с выбором персонажа в компьютерной игре.