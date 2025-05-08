"Люто ненавижу": глава оборонного комитета Рады высказался против "бусификации" в Украине

Народный депутат Александр Завитневич считает неприемлемой принудительную мобилизацию в Украине на улицах — так называемую "бусификацию". По его словам, комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки реагирует на такие случаи и проводят разъяснительные работы с военными и правоохранителями.

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Об этом нардеп фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассказал в интервью BBC, опубликованном 8 мая.

Журналист спросил у парламентария о его отношении к принудительной доставке в ТЦК военнообязанных граждан, которую называют "бусификацией".

"Мое личное мнение — я это люто ненавижу. Как только мы видим это где-то в средствах массовой информации, обычно это фейсбук, инстаграм, где люди выкладывают, то мы сразу на это реагируем, обращаемся в областной ТЦК сначала, или в Киеве в генеральный штаб. И они признают это на всех совещаниях, вот поверьте, потому что мы собираемся постоянно и говорим", — ответил Завитневич.

По его словам, руководители ведомств на заседаниях комитета всегда высказываются против этого явления, и парламентарии постоянно проводят разъяснительную работу, а также было открыто определенное количество дел о превышении полномочий работниками ТЦК и СП и полиции.

Принудительная мобилизация в Украине: какие причины и решения

Председатель комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки также отметил, что в некоторых украинских областях явления "бусификации" случаются значительно реже, чем в других. По мнению Завитневича, такие ситуации возникают на местах из-за невыполнения плана, задач или приказов.

"Но мы постоянно об этом подчеркиваем, постоянно заслушиваем их и постоянно говорим, что ищите другие пути, делайте рекрутинговые центры", — заверил депутат.

Он также отметил положительное влияние рекрутинга на эффективность мобилизации в Украине.

"Поэтому берем их (рекрутинговых центров) результаты — работают? Работают. Да, не в таком объеме, может, как все мечтали об этом. Но, конечно, эту работу надо было начинать тогда еще, до войны", — сказал Завитневич.

"Бусификация" в Украине: что говорят в ВСУ

Начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в опубликованном 6 февраля интервью советовал украинцам отказаться от терминов "бусификация" и "людоловы". По его словам, они были придуманы российскими пропагандистами и стали частью информационно-психологических операций. Он пояснил, что такие слова дискредитируют украинское войско и усиливают напряжение в обществе.

Напомним, 7 мая советник по гендерным вопросам Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева на конференции "Война женского рода" говорила о необходимости "обязательной" мобилизации женщин, однако отмечала, что украинское общество пока к этому не готово.

Также 7 мая представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщал о внесенных Кабинетом министров Украины изменениях в порядок призыва граждан: повестки в ТЦК появятся в реестре военнообязанных.