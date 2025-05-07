В Украине обновили правила мобилизации: повестки в ТЦК появятся в реестре военнообязанных

Сведения о вручении повесток теперь будут отображаться в Едином реестре военнообязанных. Также определены условия направления на военно-врачебные комиссии.

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Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок призыва граждан на военную службу, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Чиновники уточнили положения о сроках предоставления отдельным военнообязанным и резервистам отсрочки от военной службы во время всеобщей мобилизации.

Также конкретизированы случаи, когда граждан Украины не направляют на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе. Кабмин определил условия направления на военно-врачебную комиссию тех, кто ее не проходил.

Уточнена процедура формирования направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра в электронной форме и перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лицам, на содержании которых имеются трое и более детей до 1 года.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что военнообязанные отцы троих и более детей должны предоставить свидетельство о рождении каждого ребенка с указанием данных родителей и один из следующих документов:

свидетельство о браке с матерью/отцом детей;

решение суда о расторжении брака и о месте жительства детей;

решение органа опеки и заботы о проживании детей;

письменный договор между родителями о проживании детей;

другое решение суда или документы об отсутствии другого родителя;

справка из Реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов — не позднее, чем за 5 дней до подачи заявления.

Напомним, в Украине мобилизации не подлежат лица с инвалидностью 1, 2 или 3 групп и те, кто признан непригодным к военной службе по заключению ВВК.

Фокус уже писал, как во Львове военкомы тянули в бус мужчину по асфальту. В местном ТЦК заявили, что гражданин был в розыске и нарушил правила воинского учета.