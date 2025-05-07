В Україні оновили правила мобілізації: повістки в ТЦК з'являться в реєстрі військовозобов'язаних

Відомості про вручення повісток тепер відображатимуться в Єдиному реєстрі військовозобов'язаних. Також визначено умови направлення на військово-лікарські комісії.

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Урядовці уточнили положення щодо строків надання окремим військовозобов'язаним і резервістам відстрочки від військової служби під час загальної мобілізації.

Також конкретизовано випадки, коли громадян України не направляють на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Кабмін визначив умови направлення на військово-лікарську комісію тих, хто її не проходив.

Уточнено процедуру формування направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі та перелік документів, що підтверджують право на відстрочку особам, на утриманні яких є троє і більше дітей до 1 року.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що військовозобов'язані батьки трьох і більше дітей мають надати свідоцтво про народження кожної дитини із зазначенням даних батьків та один із таких документів:

свідоцтво про шлюб із матір'ю/батьком дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу і про місце проживання дітей;

рішення органу опіки та піклування про проживання дітей;

письмовий договір між батьками про проживання дітей;

інше рішення суду або документи про відсутність іншого з батьків;

довідка з Реєстру боржників про відсутність заборгованості зі сплати аліментів — не пізніше, ніж за 5 днів до подання заяви.

Нагадаємо, в Україні мобілізації не підлягають особи з інвалідністю 1, 2 або 3 груп і ті, кого визнано непридатним до військової служби за висновком ЛКК.

Фокус уже писав, як у Львові воєнкоми тягнули в бус чоловіка по асфальту. У місцевому ТЦК заявили, що громадянин був у розшуку і порушив правила військового обліку.