"Люто ненавиджу": голова оборонного комітету Ради висловився проти "бусифікації" в Україні

Народний депутат Олександр Завітневич вважає неприйнятною примусову мобілізацію в Україні на вулицях — так звану "бусифікацію". За його словами, комітет із питань нацбезпеки, оборони і розвідки реагує на такі випадки та проводять роз'яснювальні роботи з військовими та правоохоронцями.

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Про це нардеп фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки розповів в інтерв'ю BBC, опублікованому 8 травня.

Журналіст запитав у парламентаря про його ставлення до примусового доставлення до ТЦК військовозобов'язаних громадян, яку називають "бусифікацією".

"Моя особиста думка — я це люто ненавиджу. Як тільки ми бачимо це десь в засобах масової інформації, зазвичай це фейсбук, інстаграм, де люди викладають, то ми відразу на це реагуємо, звертаємося до обласного ТЦК спочатку, чи в Києві в генеральний штаб. І вони визнають це на всіх нарадах, от повірте, бо ми збираємося постійно і говоримо", — відповів Завітневич.

За його словами, керівники відомств на засіданнях комітету завжди висловлюються проти цього явища, і парламентарі постійно проводять роз'яснювальну роботу, а також було відкрито певну кількість справ про перевищення повноважень працівниками ТЦК та СП і поліції.

Примусова мобілізація в Україні: які причини та рішення

Голова комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки також зазначив, що в деяких українських областях явища "бусифікації" трапляються значно рідше, ніж в інших. На думку Завітневича, такі ситуації виникають на місцях через невиконання плану, завдань чи наказів.

"Але ми постійно про це наголошуємо, постійно заслуховуємо їх і постійно говоримо, що шукайте інші шляхи, робіть рекрутингові центри", — запевнив депутат.

Він також відзначив позитивний вплив рекрутингу на ефективність мобілізації в Україні.

"Тому беремо їх (рекрутингових центрів) результати — працюють? Працюють. Так, не в такому об'ємі, може, як всі мріяли про це. Але, звісно, цю роботу треба було починати тоді ще, до війни", — сказав Завітневич.

"Бусифікація" в Україні: що кажуть у ЗСУ

Начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в опублікованому 6 лютого інтерв'ю радив українцям відмовитися від термінів "бусифікація" і "людолови". За його словами, вони були вигадані російськими пропагандистами і стали частиною інформаційно-психологічних операцій. Він пояснив, що такі слова дискредитують українське військо та посилюють напругу в суспільстві.

Нагадаємо, 7 травня радниця з гендерних питань Збройних сил України Оксана Григор'єва на конференції "Війна жіночого роду" казала про необхідність "обов'язкової" мобілізації жінок, однак зазначала, що українське суспільство поки до цього не готове.

Також 7 травня представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомляв про внесені Кабінетом міністрів України зміни до порядку призову громадян: повістки в ТЦК з'являться в реєстрі військовозобов'язаних.