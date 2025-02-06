Чому українцям варто відмовотися від тремінів "бусифікація" і "людолови": у ЗСУ пояснили

Начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев нагадав, що російська пропаганда першою назвала нас "людоловами", а ми самі підхопили цей термін.

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В Україні необхідно виключити з повсякденного вжитку такі терміни, як "бусифікація" та "людолови", оскільки вони є елементами російських інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в інтерв’ю hromadske.

За його словами, ці вислови нав’язані російською пропагандою з метою дискредитації українських військових та нагнітання напруги в суспільстві.

"Такі слова, як-от "бусифікація", "людолови", — це все елементи російської ІПСО. Як би це зараз не звучало, адже "російська ІПСО" вже стає мемом. Проте це все дуже легко входить у наш вжиток", — зазначив Саранцев.

Він зауважив, що саме російські пропагандисти першими почали використовувати слово "людолови" щодо військових ТЦК, а в Україні його "радісно і з легкістю" підхопили і почали вживати.

"Тобто такі інформаційні атаки проводяться на території нашої країни проти нас самих. І ми самі допомагаємо противнику заводити себе в оцю петлю", — пояснив Саранцев.

Нагадаємо, 18 листопада 2024 року міністр оборони України Рустем Умєров заявив про плани запровадити нові підходи до мобілізації і відійти від так званої "бусифікації".

"Бусифікацію" назвали головним словом 2024 року за версією словника "Мислово".