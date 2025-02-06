Почему украинцам стоит отказываться от треминов "бусификация" и "людоловы": в ВСУ объяснили

Начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев напомнил, что российская пропаганда первой назвала нас "людоловами", а мы сами подхватили этот термин.

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В Украине необходимо исключить из повседневного употребления такие термины, как "бусификация" и "людоловы", поскольку они являются элементами российских информационно-психологических операций (ИПСО). Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в интервью hromadske.

По его словам, эти высказывания навязаны российской пропагандой с целью дискредитации украинских военных и нагнетания напряжения в обществе.

"Такие слова, как "бусификация", "людоловы", — это все элементы российской ИПСО. Как бы это сейчас не звучало, ведь "российская ИПСО" уже становится мемом. Однако это все очень легко входит в наше употребление", — отметил Саранцев.

Он отметил, что именно российские пропагандисты первыми начали использовать слово "людоловы" в отношении военных ТЦК, а в Украине его "радостно и с легкостью" подхватили и начали употреблять.

"То есть такие информационные атаки проводятся на территории нашей страны против нас самих. И мы сами помогаем противнику заводить себя в эту петлю", — пояснил Саранцев.

Напомним, 18 ноября 2024 года министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах ввести новые подходы к мобилизации и отойти от так называемой "бусификации".

"Бусификацию" назвали главным словом 2024 года по версии словаря "Мыслово".