"Штурмовик" или "Переплыватель Тисы": в ВСУ рекламируют "Контракт 18-24" роликом о видеоиграх (видео)

В соцсетях 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила появился видеоролик, рекламирующий присоединение к Вооруженным силам Украины по программе"Контракт 18-24". В нем принятие решения сравнивается с выбором персонажа в компьютерной игре.

Related video

Пресс-служба 24-й ОМБр ВСУ опубликовала видео в сети Facebook 28 апреля.

"18-24! Не выбирай персонажа — выбирай себя!" — подписали ролик в бригаде.

В видео геймер выбирает между персонажами "Переплыватель Тисы", "Копатель янтаря", "Маляр в Польше" и "Штурмовик" или "Разведчик" в 24-й ОМБр.

Пресс-служба подразделения объяснила замысел рекламы, отметив, что хотя жизнь и может напоминать компьютерную игру, реальная война — это не игры. Единственное сходство заключается в том, что каждый может сам выбирать свой путь, уровень сложности и судьбу, добавили в бригаде.

"Ты элитный боец или диванный эксперт? Герой мемов или огневая мощь? Беглец или опора для близких? В реальной жизни — выбор за тобой", — говорится в подписи к проморолику.

Напомним, 17 апреля руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей прокомментировал общественный резонанс, который вызвал ролик "Один репортаж — один удар". В видео звучало обвинение СМИ в атаках РФ на украинскую инфраструктуру. После возмущения журналистского сообщества ролик был удален со страниц Генерального штаба ВСУ, Главного управления коммуникаций ВСУ и Минобороны.

16 апреля "Армия TV" опубликовало рекламу "Контракт 18-24" в TikTok-стиле, в котором рассказывалось о преимуществах контрактной годовой службы для украинской молодежи, в частности 90 дней военной подготовки, выплаты в размере двух миллионов гривен и ипотека под ноль процентов.