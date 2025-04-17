"Один репортаж — один удар": в Центре СтратКома передумали обвинять СМИ в атаках РФ

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности после возмущения представителей медиа удалил из своих соцсетей ролик, в котором журналистов обвинили в обстрелах РФ.

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Об этом в комментарии Институту массовой информации сообщил руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей.

По его словам, ролик имел целью призвать к соблюдению мер безопасности при освещении деятельности оборонных предприятий.

"Но поскольку в результате медийной огласки такой запрос со стороны заинтересованных организаций исчез — ролик на их страницах удален, то его существование на ресурсах центра также больше не актуально", — сказал Соловей.

Он также добавил, что Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности и дальше останется "мостиком" между государством и обществом, адвокатируя его интересы.

До этого ролик "Один репортаж — один удар" из своих соцсетей удалил Генеральный штаб ВСУ, Главное управление коммуникаций ВСУ и Минобороны.

Скандал с роликом "Один репортаж — один удар": что известно

На днях несколько государственных институтов обнародовали анимационный ролик, который создал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. В нем показано предприятие и репортер, который открыто показывает место производства БПЛА. Работник предприятия рассказывает, что компания активно выпускает БПЛА для фронта и удвоила мощности.

Далее сюжет якобы просмотрели российские спецслужбы, определили геолокацию цеха и нанесли по нему удар. Впоследствии коллега автора первого сюжета на фоне разрушенного здания заявляет о "попадании баллистики и переполненных больницах".

Слоган видео — "Один репортаж — один удар".

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что видеоролик доработают.

Напомним, что в ночь на 17 апреля ВС РФ ударили по Днепру стаей "дронов-камикадзе". Средства противовоздушной обороны сбили десять беспилотников. В результате российского удара погибли три человека, среди них — несовершеннолетняя. Кроме того, есть около 30 раненых.