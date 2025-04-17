"Один репортаж — один удар": у Центрі СтратКому передумали звинувачувати ЗМІ в атаках РФ

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки після обурення представників медіа видалив зі своїх соцмереж ролик, у якому журналістів звинуватили у обстрілах РФ.

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Про це в коментарі Інституту масової інформації повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей.

За його словами, ролик мав на меті закликати до дотримання заходів безпеки під час висвітлення діяльності оборонних підприємств.

"Але оскільки в результаті медійного розголосу такий запит з боку зацікавлених організацій зник – ролик на їхніх сторінках видалений, то його існування на ресурсах центру також більше не актуальне", – сказав Соловей.

Він також додав, що Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки і далі залишиться "містком" між державою і суспільством, адвокатуючи його інтереси.

До цього ролик "Один репортаж – один удар" зі своїх соцмереж видалив Генеральний штаб ЗСУ, Головне управління комунікацій ЗСУ та Міноборони.

Скандал із роликом "Один репортаж — один удар": що відомо

Днями кілька державних інституцій оприлюднили анімаційний ролик, який створив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. У ньому показано підприємство і репортера, який відкрито показує місце виробництва БПЛА. Працівник підприємства розповідає, що компанія активно випускає БПЛА для фронту та подвоїла потужності.

Далі сюжет нібито переглянули російські спецслужби, визначили геолокацію цеху і завдали по ньому удару. Згодом колега автора першого сюжету на тлі зруйнованої будівлі заявляє про "попадання балістики та переповнених лікарень".

Слоган відео – "Один репортаж – один удар".

Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що відеоролик допрацюють.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 квітня ЗС РФ вдарили по Дніпру зграєю "дронів-камікадзе". Засоби протиповітряної оборони збили десять безпілотників. Внаслідок російського удару загинуло троє людей, серед них — неповнолітня. Крім того, є близько 30 поранених.