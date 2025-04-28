"Штурмовик" чи "Перепливач Тиси": в ЗСУ рекламують "Контракт 18-24" роликом про відеоігри (відео)

В соцмережах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила з'явився відеоролик, що рекламує приєднання до Збройних сил України за програмою "Контракт 18-24". У ньому ухвалення рішення порівнюється з вибором персонажа в комп'ютерній грі.

Related video

Пресслужба 24-ї ОМБр ЗСУ опублікувала відео в мережі Facebook 28 квітня.

"18-24! Не обирай персонажа — обирай себе!" — підписали ролик у бригаді.

У відео геймер обирає між персонажами "Перепливач Тиси", "Копач бурштину", "Маляр у Польщі" і "Штурмовик" чи "Розвідник" у 24-ї ОМБр.

Пресслужба підрозділу пояснила задум реклами, зазначивши, що хоча життя й може нагадувати комп'ютерну гру, реальна війна — це не ігри. Єдина подібність полягає в тому, що кожен може сам обирати свій шлях, рівень складності та долю, додали в бригаді.

"Ти елітний боєць чи диванний експерт? Герой мемів чи вогнева міць? Втікач чи опора для близьких? В реальному житті — вибір за тобою", — ідеться в підписі до проморолика.

Нагадаємо, 17 квітня керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей прокоментував суспільний резонанс, який викликав ролик "Один репортаж – один удар". У відео звучало звинувачення ЗМІ в атаках РФ на українську інфраструктуру. Після обурення журналістської спільноти ролик було видалено зі сторінок Генерального штабу ЗСУ, Головного управління комунікацій ЗСУ та Міноборони.

16 квітня "Армія TV" опублікувало рекламу "Контракт 18-24" у TikTok-стилі, в якому розповідалося про переваги контрактної річної служби для української молоді, зокрема 90 днів військового вишколу, виплати у розмірі двох мільйонів гривень й іпотека під нуль відсотків.