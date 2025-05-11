Щоб посилити мобілізацію: Чмут запропонував заборонити TikTok і Telegram в Україні (відео)

Український волонтер Тарас Чмут вважає, що блокування на території України застосунків TikTok і Telegram поліпшить мобілізаційний процес.

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Своєю думкою з цього приводу Тарас Чмут поділився в інтерв'ю ТСН. За його словами, в Україні є людський ресурс для продовження війни з Російською Федерацією, однак є проблеми з мобілізацією.

Тарас Чмут про мобілізацію (8:15)

Однією з причин, через яку ТЦК не можуть набрати достатню кількість людей, волонтер назвав слабку інформаційну політику з боку держави. Він зазначив, що за останні роки ситуація не покращилася.

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"Поки ми не закриємо TikTok, поки ми не закриємо Telegram, поки ми на почнемо щось робити з відверто проросійськими блогерами та іншими псевдолідерами думок, на жаль, буде тяжко, бо втрачено багато часу, багато років і правдою перебити брехню важко, але це можливо", — сказав Чмут.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, полковник ЗСУ Павло Паліса заявив, що Україні варто перейняти досвід Ізраїлю, де всі громадяни мають брати участь у військовій службі і можуть отримувати відповідні преференції.

Також повідомлялося, що в соцмережах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила з'явився відеоролик, що рекламує програму "Контракт 18-24", де ухвалення рішення порівнюють із вибором персонажа в комп'ютерній грі.