ГРАД в ударі: голова Першого каналу Костянтин Ернст отримав "чорну мітку"

Під маховик репресій у Росії потрапляють і прихильники влади. Від Гендиректора пропагандистського "Першого каналу" вимагали розірвати контракти з Іваном Ургантом.

"Група з розслідування антиросійських дій" (ГРАД) у культурному середовищі, що нещодавно з'явилася в РФ, почала складати списки з представників творчої інтелігенції, які вважаються "агентами іноземного впливу". Окремо ведеться список чиновників і топменеджерів, які цих агентів підтримують. Одним із "посібників" вказали гендиректора "Першого каналу" Костянтина Ернста. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

До списків "агентів" внесли, зокрема, телеведучого Івана Урганта. У зв'язку з цим на адресу керівника "Першого каналу" Костянтина Ернста направили запит із проханням розірвати трудові відносини з ведучими Іваном Ургантом і Олександром Васильєвим, який також у досить різкій формі висловлювався проти війни в Україні. Додатковий запит депутати направили в російське Мінцифри з проханням про контроль.

У списку іноагентів також опинилися й представники музичних колективів "Бі-2" та "Кровосток", чий концерт у Москві 31 липня було скасовано.

"Вибачаємося перед тими, хто хотів прийти, але одночасно відчуваємо гордість, бути в списках це круто", — написали музиканти у Twitter.

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Автори проєкту ГРАД надають фігурантам можливість вийти з реєстру, для чого буде потрібна "діяльна підтримка" "спецоперації", яку проводять в Україні ЗС РФ.

Представники земляцтва донбасівців у Москві пішли ще далі — пропонують надсилати творчі групи в окремі райони окупованих областей України.

Зі свого боку, російський письменник Олександр Казаков заявив, що його дещо засмучує ставлення до свободи творчості за принципом "ви не подумайте, що йдеться про зачистки".

"А нумо ви подумаєте, що йдеться про зачистки, — заявив Казаков на засіданні проєкту, на якому головував Захар Прилєпін. — З однієї простої причини, якщо ви у своєму будинку збираєтеся зі щурами й тарганами, клопами, які п'ють кров, і комарами, то заради бога. Я люблю жити в чистому домі".

Водночас російський галерист Марат Гельман висловився в тому дусі, що репресивні заходи не матимуть очікуваного ефекту і що від них скоріше постраждають прихильники нинішньої російської влади.

"Уся культура для російської влади в теперішньому її вигляді з нинішньою ідеологією є опонентом. Незалежно від того, на яких позиціях вона стоїть сьогодні. Тому що для художника, наприклад, цілком природним є прагнення в майбутнє — влада ж дивиться в минуле. Я вважаю, що ті люди мистецтва, які сьогодні підтримують владу, стануть жертвами цієї влади", — пояснив Гельман.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії складають чорні списки діячів культури, які виступили проти спецоперації або вирішили відмовчатися.

Нагадаємо, що Максим Галкін в Юрмалі жартував із росіян, які зібралися, перейшовши на латиську мову. Артист повідомив, що вирішив вивчати мову та не проґавив нагоду підколоти російськомовну частину аудиторії: мовляв, без знання мови вони "не зрозуміли, що тут відбувається та за що вони заплатили гроші".