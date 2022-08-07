ГРАД в ударе: глава Первого канала Константин Эрнст получил "черную метку"

Под маховик репрессий в России попадают уже и сторонники властей. От Гендиректора пропагандистского Первого канала потребовали разорвать контракты с Иваном Ургантом.

Недавно появившаяся в РФ "группа по расследованию антироссийских действий" (ГРАД) в культурной среде, начала составлять списки из представителей творческой интеллигенции, которые считаются "агентами иностранного влияния". Отдельно ведется список чиновников и топ-менеджеров, которые этих агентов поддерживают. Одним из "пособников" указан гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В списки "агентов" внесен, в частности, телеведущий Иван Ургант. В связи с этим в адрес руководителя Первого канала Константина Эрнста направлен запрос с просьбой расторгнуть трудовые отношения с ведущими Иваном Ургантом и Александром Васильевым, который также в достаточно резкой форме высказывался против войны в Украине. Дополнительный запрос депутаты направили в российское Минцифры с просьбой о контроле.

В списке иноагентов также оказались и представители музыкальных коллективов "Би-2" и "Кровосток", чей концерт в Москве 31 июля был отменен.

"Извиняемся перед теми, кто хотел прийти, но одновременно испытываем гордость, быть в списках это круто", — написали музыканты в Twitter.

[ + – ] Концерт группы "Кровосток" отменили из-за их антивоенной позиции

Авторы проекта ГРАД предоставляют фигурантам возможность выйти из реестра, для чего потребуется "деятельная поддержка" "спецоперации", которую проводят в Украине ВС РФ.

Представители землячества донбассовцев в Москве пошли еще дальше — предлагают отправлять творческие группы в отдельные районы оккупированных областей Украины.

В свою очередь, российский писатель Александр Казаков заявил, что его несколько расстраивает отношение к свободе творчества по принципу "вы-де не подумайте, что речь идет о зачистках".

"А давайте вы подумаете, что речь идет о зачистках, — заявил Казаков на заседании проекта, на котором председательствовал Захар Прилепин. — По одной простой причине, если вы в своем доме собираетесь с крысами и тараканами, кровососущими клопами и комарами, то ради бога. Я люблю жить в чистом доме".

Вместе с тем, российский галерист Марат Гельман высказался в том духе, что репрессивные меры не возымеют ожидаемого эффекта, и что от них скорее пострадают сторонники нынешних российских властей.

"Вся культура для российской власти в нынешнем ее изводе, с нынешней идеологией является оппонентом. Вне зависимости от того, на каких позициях она стоит сегодня. Потому что для художника, например, совершенно естественным является стремление в будущее — власть же смотрит в прошлое. Я считаю, что те люди искусства, которые сегодня поддерживают власть, станут жертвами этой же власти", — объяснил Гельман.

Ранее Фокус сообщал, что в России составляются черные списки деятелей культуры, выступивших против "спецоперации, или решивших отмолчаться.

Напомним, что Максим Галкин в Юрмале шутил над собравшимися русскими, перейдя на латышский язык. Артист сообщил, что решил учить язык и не упустил случая подколоть русскоязычную часть аудитории: дескать, без знания языка, они "не поняли, что здесь происходит и за что они заплатили деньги".