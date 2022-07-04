"Продовжую рухатися далі": ексредакторка "Першого каналу" Овсяннікова повертається в Росію

Росіянка пояснила, що повернення — вимушений захід, на який їй потрібно піти, попри загрозу арешту.

Після трьох місяців перебування в Європі колишня співробітниця російського пропагандистського "Першого каналу" Марина Овсяннікова оголосила про повернення в Росію.

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"Я вимушено лечу в Росію, — заявила вона. — Мені дуже гірко летіти туди, де все просякнуте ненавистю та мілітаристською символікою. Але, на жаль, це мій єдиний шанс побачити своїх дітей та вплинути на їхнє майбутнє".

Овсяннікова пояснила, що 5 липня вона має відстоювати свої батьківські права в суді, оскільки її колишній чоловік, співробітник телеканалу RT, вимагає, щоб їхні діти жили з ним у Москві. Росіянка пояснила, що її синові вже майже 18 років, тому він має право сам вирішувати, де йому краще жити. Але вона впевнена, що 11-річна дочка має залишити РФ.

"Тільки поза войовничою Росією я зможу прищепити дитині правильні моральні цінності, — зазначила Овсяннікова. — Вона повинна рости у вільному західному суспільстві, де кожне людське життя безцінне. Де дітей навчають добра, а не провокують у них ненависть до людей іншої національності, змушуючи вже в дитячому садку марширувати у військовій формі, малювати свастику у вигляді літери Z та вихваляти війну".

Колишня редакторка поділилася своїми побоюваннями про те, що її можуть заарештувати прямо в аеропорту та звинуватити за протест у прямому ефірі "Першого каналу" або за репортажі та пости в соцмережах.

"Але щоб не трапилося, я не відмовлюся від жодного свого слова. Жодна сила не змусить мене піти на компроміс із власною совістю", — наголосила Овсяннікова.

Як росіянка спробувала стати символом антивоєнного руху

Марина Овсяннікова прославилася 14 березня після появи у студії програми "Час" з антивоєнним плакатом. За це суд оштрафував її на 30 тис. рублів, визнавши винною в "організації неузгодженої публічної акції". Незабаром стало відомо про те. що Овсяннікова стала фігуранткою нового адміністративного провадження про "дискредитацію збройних сил РФ", їй загрожує штраф від 30 до 50 тис. рублів. За словами ексредакторки, вона рада, що ця справа — не кримінальна, а значить, вона зможе "і далі боротися за правду".

Невдовзі Овсяннікова поїхала до Європи, ставши позаштатною авторкою німецького видання Die Welt. Як кореспондентка видання вона відвідала Україну та мала на меті провести в Києві пресконференцію, де планувала розповісти про методи російської пропаганди. Проте захід скасували, оскільки українців обурила поява пропагандистки в Україні. В її каяття не повірили, оскільки Марина Овсяннікова закликала скасувати санкції проти Росії, через які, на її думку, страждають прості росіяни.

Росіянка спішно покинула країну і невдовзі повідомила, що Die Welt довелося евакуювати її "найнеймовірнішими шляхами", і вона дивом врятувалася.

Після "пригод" в Україні, вислухавши безліч невтішних висловлювань про себе, Овсяннікова вкотре змінила думку. Вона назвала себе українкою, заявила, що росіяни несуть колективну відповідальність за війну, визнала, що українці та росіяни не є братніми народами, закликала посилити санкції проти Росії та запевнила, що не є агенткою ФСБ.

Днями Марина Овсяннікова повідомила, що звільнилася з Die Welt. "Наш тримісячний контракт завершився. Продовжую рухатися далі", — заявила вона.