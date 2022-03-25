Проти Марини Овсяннікової порушили нову справу

Раніше Овсяннікову вже штрафували на 30 тисяч рублів за "організацію неузгодженої публічної акції".

Редакторка Першого каналу Марина Овсяннікова, яка влаштувала антивоєнну акцію протесту в ефірі програми "Время" 14 березня, стала фігурантом нового адміністративного провадження. Цього разу – про "дискредитацію" використання збройних сил РФ. Про це повідомляє сайт Останкінського міського суду.

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Протокол був зареєстрований судом 24 березня, випливає з картки справи. Судову справу призначено на 14 квітня. Якщо вина Овсяннікової буде доведена, їй загрожує штраф від 30 до 50 тисяч рублів.

За словами Марини, вона рада, що справа – не кримінальна.

"Значить, я зможу й надалі боротися за правду", — наголосила колишня співробітниця головного пропагандистського каналу РФ, яка зараз активно консультується зі своїми адвокатами.

Раніше цей же суд оштрафував Овсяннікову на 30 тисяч рублів, визнавши її винною в "організації неузгодженої публічної акції".

Попри відносно підйомні штрафи, Овсянніковій все ще може загрожувати кримінальне переслідування за новою статтею про фейки про дії російських військових, покарання за яку може обчислюватися роками реального ув'язнення.

Попри це, жінка, яка має двох дітей, поки що не має наміру їхати з Росії, хоча й зізналася, що наслідки її вчинку виявилися дуже серйозними. Зокрема, син звинуватив її в тому, що вона зруйнувала життя сім'ї, а родичі тепер засуджують її.

Нагадаємо, Марина Овсяннікова з'явилася у прайм-таймі з плакатом, де було написано: "No war. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть. Russians against war". Крім цього, вона кілька разів вигукнула "Зупиніть війну! Ні війні!"

Після того, що сталося, вона звільнилася з Першого каналу, а її колишня колега, незмінна ведуча новин Катерина Андрєєва назвала Овсяннікову "зрадницею".