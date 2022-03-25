Против Марины Овсянниковой возбудили новое дело

Ранее Овсянникову уже штрафовали на 30 тысяч рублей за "организацию несогласованной публичной акции".

Редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию протеста в эфире программы "Время" 14 марта, стала фигурантом нового административного производства. В этот раз – о "дискредитации" использования вооруженных сил РФ. Об этом сообщается на сайте Останкинского городского суда.

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Протокол был зарегистрирован судом 24 марта, следует из карточки дела. Судебное дело назначено на 14 апреля. Если вина Овсянниковой будет доказана, ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

По словам самой Марины, она рада, что дело – не уголовное.

"Значит я смогу и дальше бороться за правду", – подчеркнула бывшая сотрудница главного пропагандистского канала РФ, которая сейчас активно консультируется со своими адвокатами.

Ранее этот же суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в "организации несогласованной публичной акции".

Несмотря на относительно подъемные штрафы, Овсянниковой все еще может угрожать уголовное преследование по новой статье о фейках о действиях российских военных, наказание за которую может исчисляться годами реального заключения.

Несмотря на это женщина, у которой двое детей, пока что не намерена уезжать из России, хотя и призналась, что последствия ее поступка оказались очень серьезными. В частности, сын обвинил ее в том, что она разрушила жизнь семьи, а родственники теперь осуждают ее.

Напомним, Марина Овсянникова появилась в прайм-тайм с плакатом, где было написано: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Кроме этого, она несколько раз выкрикнула "Остановите войну! Нет войне!".

После случившегося она уволилась с Первого канала, а ее бывшая коллега, бессменная ведущая новостей Екатерина Андреева назвала Овсянникову "предательницей".