"Продолжаю двигаться дальше": экс-редактор "Первого канала" Овсянникова возвращается в Россию

Россиянка объяснила, что возвращение — вынужденная мера, на которую ей нужно пойти, несмотря на угрозу ареста.

После трех месяцев пребывания в Европе бывшая сотрудница российского пропагандистского "Первого канала" Марина Овсянникова объявила о возвращении в Россию.

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"Я вынуждено лечу в Россию, — заявила она. — Мне очень горько лететь туда, где все пропитано ненавистью и милитаристской символикой. Но, к сожалению, это мой единственный шанс увидеть своих детей и повлиять на их будущее".

Овсянникова пояснила, что 5 июля ей предстоит отстаивать свои родительские права в суде, так как ее бывший муж, сотрудник телеканала RT, требует, чтобы их дети жили с ним в Москве. Россиянка пояснила, что ее сыну уже почти 18 лет, поэтому он вправе сам решать, где ему лучше жить. Но она уверена, что 11-летняя дочь должна покинуть РФ.

"Только вне воюющей России я смогу привить ребенку правильные моральные ценности, — отметила Овсянникова. — Она должна расти в свободном западном обществе, где каждая человеческая жизнь бесценна. Где детей учат добру, а не провоцируют у них ненависть к людям другой национальности, заставляя уже в детском саду маршировать в военной форме, рисовать свастику в виде буквы Z и восхвалять войну".

Бывший редактор поделилась своими опасениями о том, что ее могут арестовать прямо в аэропорту и предъявят обвинения за протест в прямом эфире "Первого канала" или за репортажи и посты в соцсетях.

"Но чтобы ни случилось, я не откажусь ни от одного своего слова. Никакая сила не заставит меня пойти на компромисс с собственной совестью", — подчеркнула Овсянникова.

Как россиянка попыталась стать символом антивоенного движения

Марина Овсянникова прославилась 14 марта после появления в студии программы "Время" с антивоенным плакатом. За это суд оштрафовал ее на 30 тыс. рублей, признав виновной в "организации несогласованной публичной акции". Вскоре стало известно о том. что Овсянникова стала фигурантом нового административного производства о "дискредитации вооруженных сил РФ", ей грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей. По словам экс-редактора, она рада, что это дело – не уголовное, а значит — она сможет "и дальше бороться за правду".

Вскоре Овсянникова уехала в Европу, став внештатным автором немецкого издания Die Welt. В качестве корреспондента издания она посетила Украину и намеревалась провести в Киеве пресс-конференцию, где планировала рассказать о методах российской пропаганды. Однако мероприятие отменили, так как украинцев возмутило появление пропагандистки в Украине. В ее раскаяние не поверили, так как Марина Овсянникова призывала отменить санкции против России, из-за которых, по ее мнению, страдают простые россияне.

Россиянка спешно покинула страну и вскоре сообщила, что Die Welt пришлось эвакуировать ее "самыми невероятными путями", и она чудом спаслась.

После "приключений" в Украине, выслушав множество нелестных высказываний о себе, Овсянникова в очередной раз сменила точку зрения. Она назвала себя украинкой, заявила, что россияне несут коллективную ответственность за войну, признала, что украинцы и россияне не являются братскими народами, призвала усилить санкции против России и заверила, что не является агентом ФСБ.

На днях Марина Овсянникова сообщила, что уволилась из Die Welt. "Наш трехмесячный контракт завершился. Продолжаю двигаться дальше", — заявила она.