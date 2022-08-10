В отношении пропагандистки открыли уголовное дело по статье о "дискредитации российской армии", за что предусмотрено максимальное наказание в 15 лет заключения.

Бывшая сотрудница российского "Первого канала" Марина Овсянникова сообщила журналистам о том, что утром 10 августа к ней домой пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов.

Адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов заявил, что в отношении его клиентки возбудили уголовное дело по статье 207.3 о "дискредитации вооруженных сил России".

"Силовики отказались дожидаться адвоката и вломились в дом. Однако оставили номер телефона следователя, — отметил Захватов. — По всей видимости, придется мне "ловить" Марину непосредственно в отделе".

9 августа Черемушкинский суд Москвы обязал Овсянникову выплатить еще один штраф в размере 40 тыс. рублей за "дискредитацию российской армии". У сотрудников Центра по противодействию экстремизму возникли претензии к ее антивоенному посту в "Фейсбуке". В июле россиянку судили по схожему делу, назначив ей штраф в размере 50 тыс. рублей.

Что такое статья 207.3 УК РФ

Статьей 207.3 "Публичное распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации" российский Уголовный кодекс дополнили в марте 2022 года.

Так власти решили бороться с антивоенными выступлениями и попробовали пресечь распространение правде о российско-украинской войне, требуя оперировать только информацией из официальных российских источников.

Статьей предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

По обвинению в дискредитации российские суды заочно арестовали уже нескольких видных деятелей, находящихся за границей России. В их число входят как россияне, например, писатель Дмитрий Глуховский, так и украинцы — такое обвинение получил Дмитрий Гордон.

Первым человеком, который получил реальный длительный срок по статье, стал московский депутат Алексей Горинов. Его "вина" заключается в том, что во время во время открытого заседания совета депутатов Горинов предложил коллегам почтить память погибших в войне минутой молчания, а также рассказал о том, что в Украине гибнут дети. Судья заявила, что это высказывание не соответствует официальным брифингам Минобороны России. Кроме того, претензии возникли к слову "война", которую в РФ требуют называть "специальной военной операцией".

Почему многие украинцы не верят Марине Овсянниковой

Марина Овсянникова прославилась 14 марта, когда она ворвалась в эфир программы "Время" на Первом канале с антивоенным плакатом. На нем было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут".

После этого администрация канала обвинила Овсянникову в предательстве, а суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Катерина Андреева, ведущая программы "Время", раскритиковала свою коллегу, а сама она радовалась, что отделалась штрафом, а не угодила в тюрьму, так как это позволит ей "продолжать говорить правду".

После увольнения с канала Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt, откуда ушла в начале июля. После этого она вернулась в Россию, заявив, что это вынужденная мера, на которую ей нужно пойти, несмотря на угрозу ареста.

В конце мая в качестве корреспондента Die Welt Марина Овсянникова посетила Украину и намеревалась провести в Киеве пресс-конференцию, где планировала рассказать о методах российской пропаганды. Однако мероприятие отменили, так как украинцев возмутило появление пропагандистки в Украине. В ее раскаяние не поверили, так как Овсянникова призывала отменить санкции против России, из-за которых, по ее мнению, страдают простые россияне.

Россиянка спешно покинула страну и вскоре сообщила, что Die Welt пришлось эвакуировать ее "самыми невероятными путями", и она чудом спаслась.

После "приключений" в Украине, выслушав множество нелестных высказываний о себе, Овсянникова в очередной раз сменила точку зрения. Она назвала себя украинкой, заявила, что россияне несут коллективную ответственность за войну, признала, что украинцы и россияне не являются братскими народами, призвала усилить санкции против России и заверила, что не является агентом ФСБ.

В конце июля выяснилось, что Марина Овсянникова несколько лет работала на Минобороны России.

Важно