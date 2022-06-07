Дмитрий Глуховский, автор культового романа "Метро 2033", заочно арестован в РФ

Ранее в базе данных МВД появилась информация о том, что Глуховский находится в федеральном розыске по уголовному делу

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Известный российский писатель Дмитрий Глуховский был заочно арестован в РФ. Меру пресечения избрали в Басманном суде Москвы в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает Interfax.

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"13 мая суд избрал Глуховскому меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", — сказала пресс-секретарь суда.

Ранее в базе данных МВД России появилась информация о розыске писателя. В базе указано, что Глуховский находится в федеральном розыске по уголовному делу. О каком деле идет речь — не уточняется.

Ранее сам Глуховский, писал в Instagram, что Следственный комитет возбудил в отношении него дело по статье о "фейках"" про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). По данной статье ему может грозить наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

А свой заочный арест он прокомментировал просто, опубликовав фото дела с коротким комментарием.

Фото: Скриншот

"Моя первая уголовка! Меня обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ за пост в Инсте. Статья 207.3, часть 2. В качестве отягчающих обстоятельств — обвинение Президента РФ в развязывании войны с Украиной. Готов повторить все, что там сказано: "Остановите войну! Признайте, что это война против целого народа и остановите ее", — написал писатель.

Дмитрий Глуховский с начала вторжения ВС РФ в Украину писал антивоенные посты и постил видео того, как российские войска разрушают украинские города. Также он писал о потерях российских солдат, тогда как правительство РФ еще их категорически отрицало, а также рассказывал об убийствах мирных украинцев.

Ранее писатель давал интервью, в которых сообщил, что находится не в России. "Я обрекаю себя на настоящую политэмиграцию. На то, чтобы не иметь возможности жить в России, пока жив Путин", — говорил Глуховский. У писателя есть гражданство Израиля, а также вид на жительство в Испании и Германии. У него есть квартира в Барселоне.

"Российская внешняя политика последних лет — это купание пьяного вэдэвэшника в мировом фонтане. Теперь вывод сделан такой, что с путинской Россией договориться нельзя, значит, ее надо оцепить и ослабить до такой степени, чтобы она по крайней мере не смогла вести войн. То, что пострадают простые люди, — не цель, а сопутствующий ущерб", — отмечал Глуховский. По его мнению, Россия уже проиграла эту войну, а когда Путин уйдет, то РФ "сотрясут такие тектонические процессы", запущенные многолетним президентом, что целостность и существование страны могут оказаться под угрозой.

[ + – ] Выступление Дмитрия Глуховского на КомикКоне Фото: Instagram glukhovsky

Напомним, Дмитрий Глуховский – писатель и журналист, автор культового постапокалиптического романа "Метро 2033" по которому украинская студия 4A Games выпустила в 2006 году выпустила популярную компьютерную игру. Также написал романы "Пост", Текст", "Сумерки" и сценарий к сериалу "Топи".